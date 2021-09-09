Daha çok drone modelleriyle ön planda olan DJI, yeni gimbal modeli OM5'i duyurdu. Sahip olduğu üst düzey özelliklerle amatörler için bile pürüzsüz çekim imkanı sunan gimbal, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede satılacak.

Dünyanın önde gelen drone ve kamera teknolojileri üreticisi DJI, yeni gimbal modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Amatör kullanıcılar için de profesyonel çekimler yapan kişiler için de önemli özellikler sunan "OM5" isimli gimbal, bir selfie çubuğu olarak da kullanılabiliyor. Türkiye'de de satışa sunulacak ürün, özellikle de içerik üreticilerin bir numaralı tercihi olacak gibi görünüyor.

DJI'ın yeni gimbalı, 3 eksenli sabitleme özelliğine sahip. Bu durum, kullanıcıların en zorlu koşullarda bile pürüzsüz çekimler yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca ShotGuides isimli bir özellikle gelen OM5, bugüne dek hiç gimbal kullanmamış olan tüketicilerin bile farklı senaryolarda eğitimler yapıp, bir profesyonel gibi çekimler yapabilmesini sağlıyor.

Karşınızda DJI OM5

DJI OM5'in sahip olduğu özellikler, saymakla bitecek gibi değil. Hareket kontrolü özelliğine sahip olan ürün, kullanıcıların birkaç el hareketi ile çekimleri başlatabiliyor. Ayrıca DynamicZoom isimli bir teknolojiyle gelen gimbal, bu sayede arka plan kaymasını sağlayacak yakınlaştırma işlevini otomatik olarak yerine getiriyor. Gimbalın sahip olduğu Timelapse, Motionlapse ve Hyperlapse çekim modları ise kullanıcının istediği çekim sahnesini en iyi şekilde oluşturabiliyor. DJI Mimo uygulaması üzerinden de yönetilebilen OM5, benzersiz efektler verilebilmesi için telefonu mükemmel bir oranda döndürebiliyor. Tüm bunlara ek olarak çeşitli içerik çekimleri için önceden tanımlanmış modlar ve görüntünün iyileştirilmesini sağlayan Glamour Effects de bu gimbalın özellikleri olarak karşımıza çıkıyor.

DJI'ın hem profesyoneller hem de amatörler için özel olarak tasarladığı gimbal, gri ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile satın alınabilecek. Şirketin Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu Dış Tic. A.Ş. tarafından Türkiye'de de satılacak OM5'in Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. DJI, resmi internet sitesinde listelemeye başladığı yeni gimbalı için 159 dolar istiyor.