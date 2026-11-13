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206 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [12-19 Kasım]

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

206 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [12-19 Kasım]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 206 TL değerindeki Knightica oldu. Bu oyunu, 19 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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206 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [12-19 Kasım]
gorsel_20261113_121147
Epic Games

Knightica nasıl bir oyun?

gorsel_20261113_121147

Güçlü birimler al, onları stratejik olarak yerleştir ve bu Roguelike Otomatik Savaş oyununda en iyi sinerjileri keşfet! Knightica, Krallıkları özgürleştirmek için bir savaşçı birliğine çok sayıda mücadelede liderlik etmeni sağlar. İdeal kombinasyonları keşfet, güçlü efsunlar kullan, tehlikeli canavarlarla yüzleş ve ordunu zafere taşı!

Knightica fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

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