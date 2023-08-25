Çin'de bir doktor, restoranda yemek yiyen bir kadının dış görüntüsü üzerinden, aslında beyin tümörüne sahip olduğunu tespit etti. Yaşanan olay, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduklarının kanıtı...

19 Ağustos tarihinin her yıl "Doktorlar Günü" olarak kutlandığı Çin'de, doktorların aslında ne kadar önemli olduklarını gözler önüne seren bir olay yaşandı. Aslında Kasım 2022'de paylaşılan ancak Doktorlar Günü nedeniyle kamuoyu ile paylaşılan olayda, bir doktorun sadece dış görünümünü inceleyerek bir kadında beyin tümörü olduğunu tespit ettiği bildirildi. Doktorun dikkati, kadının hayatının kurtarılmasını sağladı.

Çin'de beyin cerrahlığı yapan Zhao Ming isimli bir doktor, Kasım 2022'de yemek yemek için restorana gittiği sırada, aynı restoranda yemek yiyen bir kadına denk geldi. Kadın, sadece görünüşü itibarıyla farklıydı. Yaşamsal fonksiyonları normal gibi görünen kadının dudakları kalın, burnu geniş, alın kemikleri de dışa doğru çıkıktı. Ayrıca kadının parmakları da kalın ve ortalamaya kıyasla büyüktü. İşte tüm bunlardan şüphelenen doktor, kadının yanına gitti ve onunla konuşmaya başladı.

"Falcı zannettim"

Kendini tanıtan Zhao Ming, kadına sağlığı ile ilgili birkaç soru sordu. Bunlar "Kendini nasıl hissediyorsun?" ve "Diyabet rahatsızlığın var mı?" gibi aslında çok sıradan sorulardı. Ancak aldığı yanıtlar doktor için yeterliydi. Kadına beyin cerrahisi üzerinde çalıştığından bahseden doktor, telefon numarasını vermeyi de ihmal etmedi. Zhao Ming, olayın nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

Kalın dudakları ve geniş bir burnu vardı. Alın kemiği çıkıktı, parmakları kalın ve büyüktü. Bunlar büyüme hormonu hipofiz adenomunun tipik semptomlarıdır. Sahip olduğu tümör kötü huyluydu. Yanlış anlaşılma ihtimaline rağmen doktorluk içgüdüsüyle bunu kendisine bildirmek zorunda kaldım.

Zhao Ming ile konuşana kadar beyninde tümör olduğundan bihaber olduğundan bahseden talihsiz kadın, doktoru ilk aşamada falcı zannettiğini söyledi. Daha sonra karşısındaki adama güvendiğinden bahseden hasta, aldığı tavsiyeyi uygulayıp, birkaç gün sonra kontrol için doktora gittiğini ve gerçekten de beyin tümörü hastası olduğunu ifade etti. Hasta kadın, teşhis üzerine Zhao Ming'i aramış ve onu ameliyat etmesini istemiş. "Eğer o fark etmeseydi, ben asla bilemeyecektim. Gerçekten hayatımı kurtardı!" diyen kadın, doktora minnet duyduğunu belirtti.

Bu arada; ameliyat edilen kadının sağlık durumu gayet iyi. O dönemlerde tedavi için sadece 5 günlüğüne hastaneye yatırılan kadın, şimdilerde normal yaşantısını sürdürüyor. Çin'de yaşanan olay, sağlık çalışanlarının hayatlarımız için ne kadar önemli olduklarını anlamamız için yeterli...