İlk Kez Trans Bir Erkeğe Penis Nakli Yapılabilir

Massachusetts cerrahlarından oluşan bir ekip, trans bir erkeğe penis nakli gerçekleştirmeyi planlıyor. İşlem gerçekleşirse tarihte bir ilk olma niteliği taşıyacak ve bu alanda büyük bir "bilimsel sıçrama" olarak kabul edilecek.

Geçmişte yalnızca birkaç kez penis nakli yapıldı ve nakil yapılan hastaların hepsi savaş ya da kanser nedeniyle cinsel organlarını kaybeden natrans (cisgender / biyolojik cinsiyeti ile cinsiyet kimliği aynı olan kimse) kişilerden oluşuyordu. Şimdiyse Massachusetts cerrahlarından oluşan bir ekip, transseksüel bir erkeğe dünyanın ilk penis naklini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Cerrahlar, bu naklin tıp tarihi açısından büyük bir sıçrama olacağını düşünüyor çünkü bu işlem, daha önceki ameliyatlarda olduğu gibi penisini kaybetmiş birine bir donör organı takmak yerine hiç penisi olmayan bir kişinin anatomisi ile çalışmayı gerektirecek.

Daha önceki bütün nakil işlemleri natrans erkeklere uygulandı:

Miami Üniversitesi'nde üroloji asistanı olan Dr. Justin Dubin'e göre tarihte sadece beş penis nakli yapıldı ve hepsi natrans erkeklere uygulandı. Ayrıca bu işlemlerden yalnızca üçü başarılı olarak (Hastanın idrarını yapabilmesine ve ereksiyonunu sürdürmesine izin verdi) kabul edildi.

Dünyadaki ilk başarılı penis nakli ise Cape Town'daki Stellenbosch Üniversitesi ve Tygerberg Hastanesi'ndeki doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 2015 yılında gerçekleştirildi. Doktorlar, prosedür için dünyanın ilk yüz nakli sırasında kullanılan aynı teknikleri kullandıklarını söylediler.

Insider'a verdiği demeçte penis nakillerinin ameliyat sırasında bağlanması gereken mikroskobik sinirler ve kan damarları nedeniyle oldukça karmaşık bir işlem olduğunu söyleyen Dr. Dubin, işlemin penis hissine, ereksiyona ve orgazma yardımcı olmak için küçük sinirlerin yanında idrarın vücuttan dışarı taşınmasını sağlayan üretrayı da bağlamayı gerektirdiğini belirtti.

Penis nakli, trans bireyler için devrim niteliğinde olabilir:

Bir natrans hastaya penis nakli yapmak son derece zordur ancak trans bir hastada bunu yapmak, farklı bir anatominin ayrı bir komplikasyonunu sunar. Bu noktada hastanın orgazm olabileceği ve idrarını yapabileceği bir noktaya ulaşmasına yardımcı olmak tamamen farklı ve yeni bir yaklaşım gerektirir. Üstelik hastanın, vücudun sağlık riski taşıyan nakil işlemini reddetmediğinden emin olmak için hayatının geri kalanında bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanması gerekir.

Sorun şu ki doktorlar da penis naklinin nasıl çalışacağını tam olarak bilmiyor. Bu noktada penis nakli yaptıran trans bir erkeğin ereksiyon olup olamayacağı henüz tam olarak bilinmezken, erkek üreme sistemi olmadığı için sperm cinsel boşalma yaşayamayacağına inanılıyor.