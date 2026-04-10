YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

Son zamanlarda birçok kişi, YouTube TV uygulamasında 90 saniyelik geçilemeyen reklamlar görmeye başladığını bildirmişti. Google'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Son zamanlarda birçok YouTube kullanıcısı, onları çileden çıkarmayı başaran reklamlar konusunda şikâyet ediyordu. Öyle ki bu şikâyetlerde 90 saniyelik geçilemeyen reklamlarla karşılaşıldığı ifade edilmişti. 90 saniye başlı başına çok uzun bir süreyken bir de geçilememeleri kullanıcıları âdeta çıldırtmaya başlamıştı.

Özellikle YouTube’un TV uygulamasında görülen bu geçilemeyen reklamların kalıcı olup olmayacağı, neden geldiği gibi konularda şimdiye kadar bir bilgi yoktu. Nihayet YouTube, konu hakkında açıklama yaptı.

YouTube bu uzun reklamların kasıtlı olmadığını ve konuyu araştırdığını açıkladı

YouTube tarafından yapılan resmî açıklamada platform, bu uzun geçilemeyen reklamların kullanıcılara kasıtlı olarak gösterilmediğinin altını çizdi ve rahatlatan bir açıklamada bulundu. Şirket, konuyu araştırdığını ve gereğini yapacağını da sözlerine ekledi.

Yani Google’ın açıklaması, bu uzun reklamların şirketin yaptığı bir testin parçası olmadığı anlamına geliyor. Bu da kalıcı bir şey olmayacak, muhtemelen yakın zamanda kaldırılarak düzeltilecek demek. Kullanıcıların yüreğine su serpen bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Normalde geçilemeyen reklamlar 30 saniye civarında oluyordu. Bu yüzden 90 saniye gerçekten kabul edilebilir değil.