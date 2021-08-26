Türkleri Dolandırıcılığa Davet Eden E-postalar Dolaşımda

Kullanıcıları oltalama (phishing) yöntemi ile avlamaya çalışan e-postaları bilirsiniz. Nijeryalı Prens, Asyalı milyoner derken sıra şimdi de "Gel patronumu birlikte dolandırıp 3 milyon doları kırışalım" diyen altın tüccarına geldi.

“Phishing” yani “oltalama” yöntemi, e-postalar hayatımıza girdiği günden bu yana var. Bu yönteme aldananların sayısı gün geçtikçe azalıyor, ancak dolandırıcılar daha profesyonel metin ve yöntemlere başvuruyorlar. Bugünkü haberimize konuk olan dolandırıcı ise ABD, Ohio'lu Realyn Water adında sahte kişilik.

Bir takipçimize gönderilen e-postada Kiev, Ukrayna’da yaşadığını belirten Realyn, özel bir seramik firmasında çalıştığını ve firmanın seramik ürünlerinde kullanmak için altın tozu ithal ettiğini söylüyor. Sözde şirket tarafından yurt dışında uygun fiyatlı altın tozu bulmak için görevlendirilen Realyn, normalde kilosu 40 bin dolar olan altın tozunu Umman’da 25 bin dolara bulduğunu söylüyor ve hikaye başlıyor.

“Şirketim 200 kilo altın tozu için 8 milyon dolar bütçe ayırdı, ben 5 milyon dolara çözdüm. Patronum ile satıcı gibi konuş, aradaki 3 milyon doları yarı yarıya kırışalım”

Şirketin kendisine “kilo başına 40 bin dolardan 200 kilo altın tozu için 8 milyon dolar bütçe verdiğini” ifade eden hayali varlık Realyn, Umman’daki bir şirketin kilo başına 25 bin dolar fiyat verdiğini söylüyor. Ancak patronun altın satıcısı ile görüşmek ifade ettiğini de belirtiyor. Bunun üzerine “Gel patronum ile Umman’daki altın satıcısı yerine sen konuş, 40 bin dolar fiyat ver” diyor.

Arada oluşan 3 milyon dolarlık farkı yarı yarıya kırışma sözü veren Realyn, “Güzel dolandırıcılık, kendine başka enayiler bul” şeklinde yaptığı dönüşe de “Eğer düşündüğün buysa teşekkür ederim, sığ bir anlayışa sahip çok insan var asla suçlamıyorum” yanıtını veriyor ve nezaket ile güven kazanıp akıl çelmeye çalışıyor.

Aynı e-posta, 2017’den bu yana farklı adreslerden ve sahte kişilerden belki de milyonlarca insana gönderildi:

Realtn Walter ya da çalıştığını söylediği BORIS A. CERAMICS LTD. şirketini araştırdığımızda, aynı e-postanın çeşitli yabancı forumlarda da olduğunu. Hatta sadece Realyn Walter değil farklı sahte adres ve kişiler yaratılıp, rakamların değiştirildiğini gördük.

Dolandırıcılar e-postanızı nasıl buluyor?

Aslında bu sorunun cevabı çok açık. Büyük şirketlere yapılan siber saldırılar ile sızdırılan ve hacker forumlarında yok fiyata satılan e-posta adresleri, dolandırıcılar tarafından satın alınıyor. İnanarak olumlu dönüş yapanlarda diğer bilgileri istenebiliyor ya da yüzeysel bir şekilde, faturaları tavan yaptıracak telefon görüşmeleri yapılıyor.