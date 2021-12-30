Doların Tekrar 18 TL Seviyelerini Görme İhtimali Var mı?

Doların 18 TL'ye kadar çıkmasının ardından ani düşüş yaşaması akıllara bu soruyu getirdi. 10 TL'ye kadar yaklaşmasının ardından 30 Aralık 2021 itibarıyla 13-14 TL civarında seyrediyor. Peki yeniden 18 TL'ye çıkma riski bulunuyor mu?

Her ne kadar "Dolar yeniden yükselir mi?" desek de asıl sorunun "TL yeniden değer kaybeder mi?" olması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Son dönemde sert iniş çıkışlar yaşayan TL hakkında tahminlerde bulunmak çok kolay değil fakat bazı gerçekçi ihtimaller bulunuyor.

Hepimizin kafasını kurcalayan bu önemli soruyu, Ekonomist ve Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni Enes Özkan, bizim için yanıtladı:

"Doların 18 TL'yi görme ihtimali hâlâ var ama biraz zor tabii. Çünkü o noktalara geldiğinde yeniden yeniden önlem almak istenecektir."

"Neden 18 TL'yi görme ihtimali var, önce bunu söyleyelim; sonrasında da ne gibi önlemler alabilirler, onu söyleyelim:

20 Aralık'tan bugüne kadar aslında gerçek kişilerin(dövize endeksli mevduat tüzel kişiler için çıkartılan bir ürün değil) döviz hesaplarındaki büyüklüğe baktığımızda neredeyse hiç azalma yok, yani 163 milyar dolar civarında dönüyor.

Tamamen tüm mevduatlara baktığımızda ise 17 Aralık'taki veride(haftalık açıklanıyor bu veriler) mevduat hesapların büyüklüğü aşağı yukarı 260 milyar dolar. Bugünse biraz daha artmış, 261,5 milyar olmuş."

"Ama insanların mevduatlarındaki döviz azalmasa da Merkez Bankası'nın rezervi eriyor."

"Şimdi o günden bugüne, yani 24 Aralık haftasına baktığımızda, brüt rezervler 110.8 milyar dolara geriledi. Daha öncesinde ise 116,5 milyardı. Net rezervler de 12'den 8.6'ya gerilemiş durumda.

Yani bizim Merkez Bankası bu ürün çıktığından beri aslında bir şekilde para satıyor. Bir yandan da bankalardan da para satışı var tabii. Bu vesileyle düşmüş oldu dolar ama insanlar hâlâ dolar almaya devam ediyor, burası kesin."

"Peki artan döviz karşısında ileride ne yapabilirler?"

"Bu dövize endeksli mevduata insanların bir kısmı gidebilir, ki gitmiyor aslında çoğu; ama ileride belki enflasyona endeksli mevduat, yani enflasyondan korumak için bir mevduat çıkartabilirler. Çünkü ocak-şubat aylarında enflasyonun %40'ları geçeceği öngörülüyor.

Bu durumda dövizdeki artış belki o kadar olmaz ama enflasyona endeksli mevduat çıkartırlarsa o, insanlara çok daha cazip gelebilir ve ileride öyle bir şeye dönülebilir. Doların yine 15 lira civarına gelmesi gibi bir durumda böyle bir mevduat çıkartacaklarını düşünüyorum.

Eğer o da çok bir fayda etmezse biraz daha sıkı önlemler gelebilir. Belki kambiyo rejimine, yani hesaplarımızda bulundurduğumuz dövize ekstra bir vergi daha koyulabilir."