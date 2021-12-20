Dolar Aniden 1 TL'ye Düşerse Ne Olur?

Ülkenin en büyük gündemi ekonomi olduğu için akıllara konuyla ilgili pek çok farklı ve ilginç soru geliyor. Türk Lirası'nın bir günde 1 dolara düşme ihtimali de bunlardan biri.

Son dönemde doların hızlı bir şekilde yükselmesine artık şaşırmıyoruz. İktisat biliminden uzaklaşıldığı için tablo her geçen gün kötüye gidiyor.

Peki söz konusu mucizevi olay gerçekleşir mi, gerçekleşirse neler olur? Ekonomist ve Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni Enes Özkan, kendisine yönelttiğimiz bu soruyu herkesin anlayabileceği sadelikte yanıtladı.

"Bir sabah uyandığımızda dolar 1 TL olsaydı aslında pek de iyi olmazdı."

"Baktığımız zaman doların ucuzlaması bizim yurt dışından daha ucuza ürünler almamız anlamına geliyor ve bu, çoğu insan açısından iyi bir şey gibi gözükebilir fakat şöyle de düşünebilirsiniz; zaten halihazırda bu kadar yüksek dolar seviyesinden anlaşmalar yapmış, ürünler hammaddeler mamuller almış çeşitli firmalar var.

Bunlar bu kadar büyük maliyetle aldıkları şeyleri yine de hemen ucuza satamayacakları için ama piyasada doların düşmesi nedeniyle büyük bir baskı görecekleri için büyük ihtimalle birçoğu iflas ederdi. Birçok bilgisayar tedarikçisi ya da bu iş komponentlerin tedarikçisi de iflas ederdi."

"Zaten önemli olan şey, doların birden 1 lira veya birden 20 lira olması değil doların daha stabil bir şekilde seyretmesi."

"Şu günlerde dolar 17-18 lira civarında seyrediyor. Bunun birkaç ay içerisinde 10 liraya düşmesi bile inanın bizi çok daha fazla rahatlatır. Bir günde 1 liraya düşmesindense birkaç ay içerisinde 10 liraya, sonra daha az miktarlara, belki 1 sene, 2 sene içerisinde düşebilecek olması daha iyi bir seçenektir."

Kaynak: Ekonomist ve Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni Enes Özkan