Doların Düşüşü Sonrası Sıfır Otomobillerin Fiyatları İndi

Döviz kurundaki sert düşüş, Türkiye'de hizmet veren otomotiv şirketlerini doğrudan etkiledi. Artan kur nedeniyle daha birkaç gün önce zam yapan markalar, fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Citroen ve Opel'in yeni fiyatları belli oldu bile...

Bir süredir sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, otomobil fiyatlarına gelen zamlardan bahsediyorduk. Giderek artan dolar kurunu daha fazla dayanamayan otomotiv şirketleri, eskiden ayda bir olan fiyat güncelleme işlemini neredeyse gün aşırı yapmaya başladılar. Hal böyle olunca da otomotiv sektöründeki fiyatları takip etmek, pek de mümkün olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamalarda yeni ekonomik model uygulamaları ile ilgili bilgiler verdi. Bu bağlamda; yapılan bir açıklama döviz kuru için çok önemliydi. Zira yatırımcılar, paralarını TL bazlı mevduat hesaplarına yatıracaklar ancak vade sonunda dolara göre işlem yapılacaktı. Öyle ki hükümet, yatırımcının edebileceği zararı devletin kasasından ödeyecekti. Bu durum, dolar kurunun bir anda 12 TL seviyelerine inmesine yol açtı. İşte dolar kurundaki sert kırılma, an itibarıyla otomotiv sektöründe kendini göstermeye başladı. Bazı markalar, otomobillerine kur indirimi yaptılar.

Citroen, Opel ve Peugeot kur indirimine gitti

Gazeteci Emre Özpeynirci, fiyat indirimine başlayan markaların takibine başladı. Yapılan araştırmalara göre Citroen, Opel ve Peugeot, bugün itibarıyla fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Yapılan bu güncelleme ile otomobil fiyatlarına yüzde 10 civarı indirim gerçekleşmiş oldu. Ancak fiyat indiriminin bu markalardan ibaret olmayacağı düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de hizmet veren tüm markalar, döviz kaynaklı fiyat indirimine gidebilir.

Markaların internet sitelerine baktığımızda, neredeyse her modelde fiyat indirimi gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durum, otomobil hayali kuran biz sıradan vatandaşları mutlu edecek türden. Peki, döviz indirimi sonrası yeni fiyatlar nasıl oldu? Gelin hep birlikte, markalar bazında fiyatlara bakalım...

Citroen'in 21 Aralık itibarıyla geçerli fiyat listesi şöyle

C4: 352 bin TL (20 Aralık'ta da aynı fiyata sahipti)

352 bin TL (20 Aralık'ta da aynı fiyata sahipti) C5 Aircross SUV: 644 bin TL (20 Aralık'ta 724 bin 500 TL idi)

644 bin TL (20 Aralık'ta 724 bin 500 TL idi) C3 Aircross SUV: 460 bin TL (20 Aralık'ta 509 bin TL idi)

460 bin TL (20 Aralık'ta 509 bin TL idi) C3: 332 bin TL (20 Aralık'ta da aynı fiyata sahipti)

332 bin TL (20 Aralık'ta da aynı fiyata sahipti) C-Elysee: 386 bin TL (20 Aralık'ta 426 bin TL idi)

Opel'in 21 Aralık itibarıyla geçerli fiyat listesi şöyle

Corsa: 359 bin 900 TL (20 Aralık'ta 395 bin 900 TL idi)

359 bin 900 TL (20 Aralık'ta 395 bin 900 TL idi) Astra HB: 535 bin 900 TL (20 Aralık'ta 589 bin 900 TL idi)

535 bin 900 TL (20 Aralık'ta 589 bin 900 TL idi) Crossland: 445 bin 900 TL (20 Aralık'ta 490 bin TL idi)

445 bin 900 TL (20 Aralık'ta 490 bin TL idi) Mokka: 570 bin 900 TL (20 Aralık'ta 627 bin 900 TL idi)

570 bin 900 TL (20 Aralık'ta 627 bin 900 TL idi) Granland X: 694 bin 900 TL (20 Aralık'ta 764 bin 900 TL idi)

694 bin 900 TL (20 Aralık'ta 764 bin 900 TL idi) Insignia: 721 bin 900 TL (20 Aralık'ta 794 bin 900 TL idi)

Peugeot'nun fiyat listesine baktığımızda ise çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen birkaç saat içerisinde de bu markanın güncel fiyatlarını görme imkanı yakalayacağız.

Hyundai'dan akılalmaz hareket: i10'un fiyatı, 24 saatte 150 bin TL zamlanıp, 150 bin TL ucuzladı

Türkiye'deki en ucuz otomobil modellerinden bir tanesi, Hyundai i10. Hem fiyatı hem de kompakt yapısı, Hyundai i10'un yoğun ilgi görmesini sağladı. Ancak dün, bu araçla ilgili de akılalmaz bir olay yaşandı. Fiyat listesini güncellemeye alan Hyundai yetkilileri, i10'un fiyatına önce 150 bin TL indirim yaptılar. Akşam saatlerde yaşanan gelişmelerden sonra bir fiyat güncellemesi daha yapan firma, bu kez 150 bin TL indirim yaptı.

Hyundai'ın 21 Aralık fiyat listesi şöyle

i10: 240 bin 700 TL (20 Aralık'ta 368 bin 600 TL idi)

240 bin 700 TL (20 Aralık'ta 368 bin 600 TL idi) i20: 263 bin 400 TL (20 Aralık'ta 404 bin 960 TL idi)

263 bin 400 TL (20 Aralık'ta 404 bin 960 TL idi) Elantra: 419 bin 219 TL (20 Aralık'ta 539 bin 870 TL idi)

419 bin 219 TL (20 Aralık'ta 539 bin 870 TL idi) Bayon: 331 bin 868 TL (20 Aralık'ta 444 bin 250 TL idi)

331 bin 868 TL (20 Aralık'ta 444 bin 250 TL idi) Kona: 448 bin 650 TL (20 Aralık'ta 577 bin 650 TL idi)

448 bin 650 TL (20 Aralık'ta 577 bin 650 TL idi) Tucson: 583 bin 815 TL (20 Aralık'ta 752 bin TL idi)

583 bin 815 TL (20 Aralık'ta 752 bin TL idi) SANTE FE Hibrit: 1 milyon 279 bin TL (20 Aralık'ta 1 milyon 639 bin TL idi)

1 milyon 279 bin TL (20 Aralık'ta 1 milyon 639 bin TL idi) Kona Elektrikli: 705 bin TL (20 Aralık'ta 902 bin TL idi)

Not: 21 Aralık itibarıyla geçerli fiyat listeleri, baz modeller üzerinden oluşturulmuş. Donanım paketleri yükseldikçe, yukarıdaki fiyatlar değişecektir.