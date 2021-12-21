daki Düşüş Otomobil Fiyatlarına Nasıl Yansıyacak?

Dün akşam duyurulan yeni sistemle kurda yaşanan ani düşüşün otomobil fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak edilirken buna dair bir cevap geldi. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, indirimin 1 hafta – 10 gün içinde geleceğini, 300 bin TL’lik bir araçta 20 – 25 bin TL olarak yansıyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam vatandaşları döviz dalgalanmalarından korumayı ve döviz yatırımından uzaklaştırmayı hedefleyen yeni sistemi duyurmuştu. Geçtiğimiz dakikalarda detayları paylaşılan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sisteminin duyurusuyla birlikte 18 TL seviyelerinde dolaşan dolar, kısa sürede 12,50 TL’nin de altını görmüştü.

Dolar, duyurudan sonra 11,26 seviyesine düşerek son bir ayın en düşük seviyesini görse de fazlasıyla dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu anda 13 TL seviyesinde olan doların 18 TL’den düşmesiyse yeni bir tartışma başlattı: Dolar artınca yapılan zamlar geri alınacak mı? İşte bu konuda otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışlarının geri alınıp alınmayacağıyla ilgili bir açıklama geldi.

“İndirimlerin gelmesi 1 hafta - 10 günü bulur”

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağını, ancak bunun 1-2 gün içinde gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Erkoç, fiyatlarda düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerektiğini ifade ederek bunun ardından bayilerin sıfır araçlarda indirim yapacağını söyledi. İkinci el fiyatlarında da indirimlerin gerçekleşeceğini ekledi.

Erkoç, beklenen indirimlerin gelmesinin 1 hafta ya da 10 günü bulacağını ifade etti. Bu indirimin bedelininse 300 bin TL’lik bir otomobilde 20 – 25 bin TL kadar olabileceğini aktardı. Son olarak Erkoç, çip krizi ve COVID-19 nedeniyle de dengesizleşen piyasanın muhtemelen 2022’nin 6. ayında yerine oturacağını söyledi.

Dolar kurunun düşmesiyle birlikte Citroen, Opel ve Peugeot’un bugün itibarıyla tüm modellerinde ortalama %10 – 11 arasında indirim yaptığı açıklanmıştı. Ayrıca Renault’un fiyat listesinin güncellenmekte olduğu da belirtiliyor.