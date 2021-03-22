Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jason Miller, gerçekleştirdiği yeni bir açıklama ile ABD eski başkanının 2-3 ay içinde kendi platformu ile sosyal medyaya geri döneceğini belirtti.

ABD eski başkanı Donald Trump, seçmenlerini kışkırtmak ve ABD temsilciler meclisini basmaya teşvik etmekle suçlanmasının ardından Twitter, Facebook gibi son derece aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarından engellenmişti. Bunun üzerine sürpriz bir çıkışta bulunan Trump, kendi sosyal medya ağını kuracağını duyurmuştu.

21 Mart'ta Fox News’e açıklamalarda bulunan Trump yönetiminin kıdemli danışmanı Jason Miller, ABD eski başkanının kendi sosyal medya platformu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Miller’a göre söz konusu platform, iki ya da üç ay içinde yayınlanacak ve Trump, kendi platformu ile sosyal medyaya geri dönecek.

“Trump, on milyonlarca kullanıcılı bir platform ile sosyal medyaya geri dönecek”

Donald Trump’ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun on milyonlarca kullanıcıyı kendine çekeceğini ifade eden Jason Miller, platformun “oyunu yeniden tanımlayacağını” belirtti. “Herkes Başkan Trump’ın ne yaptığını bekliyor ve izliyor olacak” diyen Miller, “Fakat bu onun kendi platformu olacak” dedi.

Jason Miller, şu an için söz konusu sosyal medya platformu ile ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederken; Trump’ın platform ile ilgili önemli toplantılar yaptığını ve platforma destek veren çok sayıda şirket olduğunu ifade etti. En azından Miller’ın açıklamalarına göre Donald Trump, kendi sosyal medya platformu konusunda kesinlikle küçük düşünmüyor.

Donald Trump neden kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar vermişti?

Sizlerin de bildiği üzere Donald Trump, dört yıllık başkanlık süresi boyunca resmi açıklamalarda bulunmak için geleneksel medya organları yerine Twitter’ı tercih etti. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri sırasında ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalar, Trump’ın sosyal medya ile bağının kopmasına neden olmuştu.

Trump’ın 6 Ocak tarihinde destekçilerini deyim yerindeyse “gazlayarak” ABD temsilciler meclisine göndermesi ve seçim sonuçlarına yönelik protestoların kontrolden çıkarak bir baskına dönüşmesi, sosyal medya devlerinin Trump’a karşı cephe almasına neden olmuştu. Trump’ın tüm yaşananlara rağmen geri adım atmaması, seçim süreci boyunca Trump’ın paylaşımlarına uyarı etiketleri koyan sosyal medya platformlarının, Trump’ın resmi hesaplarını kalıcı olarak engellemesiyle sonuçlanmıştı.