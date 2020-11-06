2020 ABD Başkanlık Seçimi ile İlgili En Komik 8 Paylaşım

ABD, devam eden başkanlık seçiminin gerginliğini yaşarken, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları seçimi bir mizah malzemesine çevirmekten geri durmadı. İşte ABD başkanlık seçimi ile ilgili en komik paylaşımlar.

Dünyanı en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), şu sıralar 46. başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Donald Trump ile Joe Biden arasında geçen başkanlık yarışı, önümüzdeki dört yıllık süreçte ABD başkanının kim olacağını belirleyeceğinden sandıktan çıkacak sonuç, tüm dünyaca merak ediliyor.

Her seçim gibi 2020 ABD başkanlık seçimi de oldukça gergin bir ortamda gerçekleşiyor ancak sosyal medya kullanıcıları, her seçim gibi 2020 ABD başkanlık seçimini de bir mizah malzemesi haline getirmiş durumda. Bizler de ‘seçim stresini’ bir nebze olsun kırabilmek adına ABD başkanlık seçimleri ile ilgili olarak atılmış en komik 8 paylaşımı bir araya getirdik.

2020 ABD başkanlık seçimi ile ilgili en komik 8 paylaşım

1. Kanye West’in hüsranı

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2. Milletvekili Mahmut Tanal’dan oy sayımı yardımı

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3. Doğu Perinçek ile Kanye West’in kesişen kaderi

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4. Seçim denince akla gelen ilk isimlerden…

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5. Trump’ın eşi Melania’ya aşırı güveni

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6. Trump ile Biden’ın bu kadar medeni iletişim kurabileceğine inanmak zor…

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7. Trump da savurdu…

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Bonus: Donald Trump için seçim şarkısı takviyesi...