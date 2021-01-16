Facebook ve Instagram hesapları daha önce 'süresiz olarak' askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarına kavuştu. Yasak kaldırılsa da bu hesaplardan henüz herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingiyle başlayan ve kongrenin basılmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında, Başkan Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Sosyal medya hesaplarının birer birer kapatılması sonucu oldukça öfkelenen Başkan Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını bile açıklamıştı.

Görünen o ki Trump'ın sosyal medyaya olan hasreti fazla uzun sürmeyecek zira Facebook ve Instagram hesapları yeniden kullanıma açılmış durumda. İlk olarak geçici süreyle askıya alındığı bildirilen hesaplar ardından Twitter, Instagram ve Facebook'ta süresiz olarak engellenmişti.

Mark Zuckerberg, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının tehlikeli olduğunu söylemişti:

Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından bir açıklama yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın görev başındaki Başkan olarak davranışlarının onaylanmadığı ve tehlikeli bulunduğunu belirtmiş, kendisinin sosyal medya hesaplarına gelen engellemeyi ise gücün barışçıl şekilde aktarımı tamamlanana kadar 'süresiz olarak' uzattıklarını söylemişti.

Donald Trump, ABD'de oyların çalındığını ve destekçilerin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen oldukça agresif paylaşımlarda bulunmuştu. Trump'ın paylaşımının ardından binlerce gösterici Beyaz Saray'ı basmış ve senatoya girmeyi başarmıştı.

Sonrasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanırken Başkan Trump, Ulusal Muhafızlar'a kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için emir vermiş, yaptığı paylaşımlarla halkı sakinleşmeye ve barışçıl şekilde evlerine dönmeye davet etmişti.

ABD'de yaşanan olaylar dünya basını tarafından da yakından takip edilirken Biden ve bazı politikacılar olayları darbe girişimi olarak tanımlamıştı. Seçilmiş Başkan Joe Biden, yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak.