ABD'de Trump'ın mitingi sonrasında yaşanan kongre baskını ve Trump'ın kışkırtıcı açıklamaları sonrası pek çok sosyal medya platformunda Trump'ın hesapları askıya alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarında sık sık yaptığı kışkırtıcı paylaşımlar ve son olarak yaşanan kongre baskını olayları sonrası Trump'ın hesapları pek çok platformda askıya alınmıştı. İlk olarak geçici süreyle askıya alındığı bildirilen hesaplar ardından Twitter, Instagram ve Facebook'ta 'süresiz' olarak engellenmişti.

Trump yandaşlarının eleştirileri eşliğinde Twitter bu engelleme işlemini bir adım ileriye taşıdı ve bugün yaptığı bir açıklama ile Trump'ın hesabının kalıcı olarak platformdan kaldırıldığını açıkladı. Platformların Trump hesaplarını bir bir kapatmasının sebebi ise 'şiddete teşvik' içerikli mesajların paylaşılması.

Twitter'dan konu ile ilgili açıklama:

Trump'ın hesaplarının kapatılması iki yönlü bir tartışma yarattı. Kimi kesimler, Trump'ın hesaplarının kapatılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savunurken, platformların bu kararını memnuniyetle karşılayanlar da vardı.

Twitter'ın konuyla ilgili bir açıklamasında 'Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık.' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya platformları, platformlarda yer alan tüm kullanıcılar için benzer bir politika izliyor. Özellikle Twitter ve Instagram gibi platformlar, şiddet içeren içerikleri ve kışkırtıcı paylaşımları sürekli platformdan kaldırıyor.

Trump yazılı bir açıklama yaptı:

Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kaldırmasının ardından Trump yazılı bir açıklama yaptı. Hesaplarının kapatılacağını tahmin ettiğini belirten Trump, açıklamasında 'Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız.' ifadelerine yer verdi.

Kendi hesabı kullanım dışı olan Trump bu açıklamayı Başkanlığın resmi hesabından yapmış ancak Twitter kısa bir süre sonra bu paylaşımı da kaldırmıştı.