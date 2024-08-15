Bir zamanlar USB bellek çubuğunu veya harici hard diski çıkarmadan önce "Donanımı Güvenle Kaldır" seçeneğini kullanmak zorundaydık. Peki, artık bu seçeneğe gerçekten ihtiyacımız var mı? Windows 10 ve Windows 11'de durum nasıl?

Eskiden, bir USB bellek çubuğunu veya harici diski çıkarmadan önce "Donanımı Güvenle Kaldır" seçeneğini kullanmak zorundaydık.

Artık bu eski bir alışkanlık mı oldu? Günümüz Windows sürümlerinde bu seçenek hâlâ gerekli mi?

Önceden bu seçeneği atlamak, USB sürücüyü yeniden bağladığınızda dosyaların bozulduğunu belirten uyarılar almanıza neden olabilirdi.

Bazı durumlarda dosyalarda gerçekten bir sorun yoktu ve sorunsuz kullanabiliyordunuz fakat diğer durumlarda USB sürücüsündeki bazı dosyalar gerçekten bozulmuş olabiliyordu. Ancak artık iyi bir haberimiz var, bu artık geçerli değil!

Windows 10 ve Windows 11'de, "Donanımı Güvenle Kaldır" bildirim simgesini kullanmadan herhangi bir USB sürücüsünü ister taşınabilir hard disk ister SSD olsun, doğrudan çıkarabilirsiniz. Peki neden?

Windows işletim sistemleri her zaman USB bellek çubukları veya taşınabilir sürücüler gibi çıkarılabilir cihazları iki şekilde ele aldı.

Standart politika, takılı olan her USB sürücüyü ya hızlı çıkarma ya da daha iyi performans için yapılandırmaktı. Bu, işletim sisteminin USB sürücüyle nasıl etkileşime girdiğini belirler:

Hızlı çıkarma: Windows’un sürücü üzerindeki yazma işlemlerini önbelleğe alma yeteneğini devre dışı bırakır, performans biraz düşebilir ancak sürücüyü istediğiniz zaman (Donanımı Güvenle Kaldır seçeneğini kullanmadan) güvenle çıkarabilirsiniz.

sürücüyü istediğiniz zaman (Donanımı Güvenle Kaldır seçeneğini kullanmadan) güvenle çıkarabilirsiniz. Daha iyi performans: Windows’un USB sürücü üzerindeki yazma işlemlerini önbelleğe almasına izin verir, bu da performansı artırır ancak "Donanımı Güvenle Kaldır" seçeneğini kullanmanız gerekir.

Eski Windows sürümlerinde, harici depolama cihazları için varsayılan politika daha iyi performans sağlamak için yapılandırılmıştı. Ancak Windows 11 ve Windows 10’da (Ekim 2018’de yayınlanan 1809 sürümünden itibaren) USB sürücüler için varsayılan politika, “hızlı çıkarma” olarak değiştirildi.

Peki hâlâ dikkat etmemiz gereken bir şey var mı?

Veriler transfer edilirken bir USB sürücüsünü bilgisayarınızdan çıkarmamak son derece önemlidir. Eğer bunu yaparsanız, Windows’un “güvenle kaldır” politikasından bağımsız olarak veriler kaybolacaktır.

Ancak yine de Windows 10 ve Windows 11'de "Donanımı Güvenle Kaldır" seçeneği eski önemini kaybetti desek yanılmış olmayız.

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