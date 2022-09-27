Bilgisayarlar Güncelleme Sonrası Neden Yeniden Başlatılıyor?

Bilgisayarınıza bir güncelleme geldikten sonra veya yeni bir program yükledikten sonra "yeniden başlat" uyarısını görmüşsünüzdür. Bazen de kullanıcıya sormadan bilgisayarın yaptığı otomatik başlatma can sıkıcı bir hal alabiliyor.

Bilgisayarda bir güncelleme yapmak için veya program yüklemek için oluşan bu yeniden başlatma durumu hayatımızın bir parçası haline geldi. Kullanıcıların zamanını çalan bu durumla Windows'un yeni sürümleri çıkmasına rağmen halen daha karşılaşıyoruz.

Yıllar geçse de halen daha neden yüklemeden sonra karşılaştığımız bu durum değişmedi? Hadi, hep beraber inceleyelim.

Yeniden başlatmanın temeli o meşhur '.DLL' dosyalarında yatıyor.

Bir yazılım yüklemesi, Dinamik Bağlantı Kitaplığı'ndaki yani bir diğer adıyla .DLL dosyalarının değiştirilmesini gerektirebilir ancak '.DLL'ler başka programlar tarafından kullanıldığı için bu değiştirme işleminin direkt yapılması pek mümkün değildir. '.DLL' kullanımdayken değişiklik yapmak için zorlamak sistemdeki bazı şeylere zarar verebilir. Bu nedenle güncellemelerde ilgili '.DLL' dosyalarının değiştirilmesi gerektiğinde sağlıklı bir işlem için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor.

Windows'un eski versiyonlarına göre bu yeniden başlatma durumunun kullanıldığı işlemler bir tık daha sınırlı görünüyor. Halen daha aktif olarak yeniden başlatma işlemleri yaygın olsa da son sürüm Windows'lar kullanıcılarına biraz daha rahatlık imkanı sağlıyor.

Yeniden başlatmalar neden gerekiyor?

Windows güncellemeleri ve birçok uygulama yüklemesi, Windows çalışırken kullanımda olan çekirdek sistemindeki dosyalara erişimi gerektiriyor. Bir yazılım yüklemesinin veya güncellemenin çalışması için lazım olan işlemlerin Windows'un bileşenleriyle entegre edilmesi gerekiyor. Bu işlemi yapacak çekirdek sistemindeki işlemlerin çoğu Windows çalışırken kullanımda olduğu için, uygulama yüklemelerinin veya güncellemelerin temiz bir şekilde tamamlanması için sistemin yeniden başlatılması gerekiyor.

Çekirdek dosyaların kullanımdayken yeniden başlatmadan düzenlenmesinin başka yolu var mı?

Bir çekirdek sistemi dosyasının kullanımdayken değiştirilmesinin bir yolu bulunmuyor. Bu işlem için gerekli olan sistem işlemini teknik olarak sonlandırabilirsiniz ama bunu yapmak bilgisayarınız tamaman çökertebilir. Tek yol olarak görünen yeniden başlatmak ne kadar can sıkıcı olsa da eskiye nazaran birçok kez bilgisayarın açılıp kapanmasını gerektirmiyor.

Peki ya Linux ve MacOS gibi işletim sistemlerinde durum nasıl?

Linux kullanıcıları çekirdek yükseltme gibi önemli işlemlerin dışında, çoğu zaman yeniden başlatma gerekmediği için Windows kullanıcılarına göre bir tık daha rahattır. Aynı rahatlığın bir başka versiyonu da Apple'ın işletim sistemi MacOS'u tercih eden kullanıcılar için geçerlidir. MacOS'da yalnızca sistem güncellemesi durumunda yeniden başlatma gerekiyor. Kısaca söylemek gerekirse Linux ve MacOS kullanıcıları yeniden başlatmadan kaçamasalar da Windows kullananlara göre biraz daha rahat ediyor.

Kaynaklar: Fossbytes, Groovypost