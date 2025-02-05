Bugüne dek oynanmadığı herhangi bir yerin kalmadığı DOOM, bu kez de Apple'ın Lightning Dijital AV Adaptörü'nde çalıştırıldı. Peki basit bir kablo, bu oyunu nasıl çalıştırdı?

İlk kez 1993 yılında tanışma imkânı yakaladığımız DOOM, bir süredir bağımsız geliştiricilerin oyuncağı hâline geldi. Haberlerimizi yakından takip eden okurlarımız vardır; DOOM oyunu, yakın geçmişte PDF olarak, CAPTCHA testinde ve hatta bağırsak bakterilerinde bile çalıştırıldı. İşte şimdi, tüm bu garip durumlara bir yenisi daha eklendi.

DOOM, bu kez de Apple'ın 1.999 TL karşılığında satın alınabilen Lightning Dijital AV Adaptörü'nde çalıştırıldı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça basit görünebilen bir kablo, DOOM'u nasıl çalıştırdı?

Lightning Dijital AV Adaptörü, aslında basit bir kablo değil!

Lightning Dijital AV Adaptörü, dışarıdan bakıldığı zaman basit bir dönüştürücü gibi görünüyor ancak işin aslı öyle değil. Bu dönüştürücü, içerisinde bir işlemci barındırıyor ve bu işlemci, iOS'un süper basit bir sürümünü çalıştırıyor. Dönüştürücünün böyle bir görev üstlenmiş olmasının nedeni ise lightning portunun HDMI için gerekli olan bant genişliğine sahip olmaması. İşte bu uyumsuzluk, işlemcinin çalıştırdığı özel iOS sürümü ile gideriliyor.

DOOM'un 1993 yılında piyasaya sürüldüğünü bir kez daha hatırlatalım. O günün şartlarını göz önünde bulunduracak olursak, DOOM'un sisteme herhangi bir yük uygulayabilecek durumda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu da bağımsız geliştiricilerin, DOOM'u içinde işlemci olan herhangi bir cihaz içerisinde çalıştırmalarını mümkün kılıyor. Günümüzün en zayıf işlemcileri bile 1990'lı yıllardaki teknolojilerin çok ötesinde...

İşte DOOM'un Lightning Dijital AV Adaptörü'nde çalıştırıldığı o anlar: