Motor sporlarının vazgeçilmezi olan ve ülkemizde "yanlamak" olarak bildiğimiz driftin ilk olarak nasıl ortaya çıktığına bakıyoruz. Söz konusu geleneğin kökenlerine baktığımızda, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Japonya'ya varıyoruz.

Ülkemizde de çok sevilen drift geleneği, araçlar özellikle de uzman ellerde olduğunda adeta gözümüzü şenlendiriyor. Buna hiç aşina değilseniz YouTube üzerinde tandem gibi türlere bakabilir ya da en basitinden bir nesli videolarıyla büyüten Ken Block'un kanalına göz atabilirsiniz.

Driftin kökenini anlatmaya başlamadan önce uyarmakta fayda var; drift, trafiği tehlikeye atabilecek bir motor spor dalı. Karayollarında drift atmanın cezasının da 20.342 Türk lirası olduğunu hatırlatıp asıl konumuza dönelim.

Driftten kısaca bahsedelim.

Drift bir motor spor dalı olup dönüşlerde olabildiğince az hız keserek virajları dönmeye yarayan bir tekniktir. İlerleyen zamanlarda ise sadece yarışlarda kullanılan bir teknik olmaktan çıkıp ayrı bir motor spor dalı olmuştur.

Drift nasıl bulundu?

Otomobil icat edildikten sonra insanlar otomobilleriyle yarışmaya başladılar. Bu yarışlarda şoförler belirli tekniklerle birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Bu tekniklerden biri de driftti. Fakat dünyanın farklı yerlerinde farklı türleri çıktığından "ilk olarak şurada ortaya çıktı" demek pek de mümkün değil. Yine de aşağı yukarı 1950'lerden beri driftin aramızda olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tekniği ilk uygulayan ve popüler hâle getirenlerden biri Kunimitsu Takahashi adında motorcu bir Japon'du. Kunimitsu'nun katıldığı yarışları izleyenler, viraja hızlıca girip driftle birlikte çıkarak hız kaybetmemesine hayran kalıyordu. Kunimitsu'nun bu yeteneği de driftin kaderini değiştiren bir başka Japon olan Keiichi Tsuchiya'nın dikkatini çekti.

Drift, dünyaya nasıl açıldı?

Driftin kaderini değiştiren Tsuchiya, driftin kurucusu olan Takahashi'nin büyük bir hayranıydı. Drifti çok seven Tsuchiya, Japonya'nın Haruna dağlarında lastik yaka yaka kendisini drift alanında geliştirdi. İlerleyen zamanlarda Kunimitsu Takahashi, yarışları bıraktığında onun yerine Keiichi Tsuchiya geldi. Dajido Inada ile amatör drift müsabakaları düzenlediği de biliniyor. Bu müsabakalara katılanlar arasında günümüzde oldukça ünlü olanlar da vardı.

Tsuchiya, 1996 yılında Kaliforniya'da düzenlenen yarışlara davet alınca driftin kaderi de değişmiş oldu. Kendisi bu yarışta Honda marka otomobili ile birinci olunca dünya, driftin adını duymuş oldu. Keiichi Tsuchiya günümüzde drift kralı olarak anılıyor. Hatta Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Drift filminde de mavi ceketli balıkçı rolüyle karşımıza çıkmıştı