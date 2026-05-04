Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Şu anda piyasada en iyi kamera performansına sahip telefonlar hangileri? İşte DXOMARK puanlarına göre o cihazlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir telefon satın almadan önce kullanıcıların en çok dikkat ettiği özelliklerden biri şüphesiz kameralardır. Telefonun hem fotoğraf hem de video konusunda üst düzey olmasını isteriz. Neyse ki DXOMARK, bu konuda imdadımıza yetişiyor ve her telefonun kamera özelliklerini test ediyor.

Peki Mayıs 2026 itibarıyla dünyada en iyi kamera performansına sahip telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde DXOMARK puanlarını kullanarak şu an piyasadaki en iyi kameralı telefonları sizler için derliyoruz.

DXOMARK’a göre en iyi kameralı telefonlar

  • Huawei Pura 80 Ultra - 175 puan
  • vivo X300 Pro - 171 puan
  • OPPO Find X8 Ultra - 168 puan
  • iPhone 17 Pro - 168 puan
  • vivo X200 Ultra - 167 puan
  • OPPO Find X9 Pro - 166 puan
  • Xiaomi 17 Ultra - 166 puan
  • HONOR Magic8 Pro - 164 puan
  • Motorola Razr Fold - 164 puan
  • Motorola Signature - 164 puan

Listenin zirvesinde Huawei’nin Pura 80 Ultra modeli yer alıyor. Bu cihazda dörtlü kamera kurulumu var. 50 MP’lik f/1.6 açıklıkta ana kamera, 50 MP’lik 3.7x optik zoomlu f/3.6 açıklıkta periskop telefoto, 12,5 MP’lik f/3.6 açıklıkta ikinci periskop telefoto ve 40 MP’lik f/2.2 açıklıkta ultra geniş kamerası var. Cihaz DXOMARK’tan 175 puan alarak zirveye oturmuş. Fotoğrafta 180 puan ile dünyada en iyisi. Videoda ise 166 puan almış.

İkinci sırada vivo’nun Türkiye’de de satın alabildiğiniz X300 Pro modeli var. 171 puana sahip bu cihazda 50 MP (f/1.6) ana, 200 MP 3.7x optik zoomlu ve f/2.7 açıklıkta periskop telefoto ve 50 MP’lik (f/2.0) ultra geniş kamera bulunuyor. Üçüncü sıranın ise 168 puan ile OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro ile paylaşıldığını görüyoruz.

