DSC Gazi'nin Hazırladığı Programlamaya Giriş 1926 Başlıyor

DSC Gazi'nin tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış olan 'Programlamaya Giriş 1926' eğitimi başlıyor. Katılımcılara sürpriz hediyeler, katılım belgesi ve profesyonel sertifika verilecek olan eğitimle ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Developer Student Club Gazi'nin hazırladığı 'Programlamaya Giriş 1926 Eğitimi', yeni ve tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olan dersleriyle birlikte başlıyor. Eğitim kapsamında üniversite standartlarında 'Programlamaya Giriş Eğitimi' verilecek olup, eğitim sonunda katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.

Üstelik geliştirilen projelerin eğitim sonunda Google Solution Challenge için sunulması sağlanacak ve bunun için mentörlük dersleri verilecek. Ayrıca eğitimlere katılanlara sürpriz ödüllerle birlikte isme özel olarak hazırlanmış ve üzerinde yapılan projelerin, öğrenilen konuların ve diğer bilgilerin yer aldığı profesyonel bir sertifika verilecek.

Eğitim konuları neler?

Algoritma ve Problem Çözme

Python & Temelleri

Python Gelişmiş İşlemler

Web Programlamaya Giriş

Etkileşimli Web Siteleri

HTML

CSS

JavaScript

PHP

MySQL

API Oluşturma

Web Servisi Yazma

CronJob

Nasıl kayıt olunur?

Eğitim programı, Harvard Üniversitesi'nden esinlenilerek düzenlenen derslerle birlikte toplam 8 hafta sürecek. Dersler, alanında uzman kişiler tarafından verilecek olup saatleri düzenli olarak duyurulacak. Siz de DSC Gazi'nin düzenlediği bu eğitim programına kayıt olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.