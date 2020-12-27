DSC Gazi'nin Hazırladığı Programlamaya Giriş 1926 Başlıyor

Developer Student Club Gazi'nin hazırladığı 'Programlamaya Giriş 1926 Eğitimi', yeni ve tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olan dersleriyle birlikte başlıyor. Eğitim kapsamında üniversite standartlarında 'Programlamaya Giriş Eğitimi' verilecek olup, eğitim sonunda katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.
Üstelik geliştirilen projelerin eğitim sonunda Google Solution Challenge için sunulması sağlanacak ve bunun için mentörlük dersleri verilecek. Ayrıca eğitimlere katılanlara sürpriz ödüllerle birlikte isme özel olarak hazırlanmış ve üzerinde yapılan projelerin, öğrenilen konuların ve diğer bilgilerin yer aldığı profesyonel bir sertifika verilecek.
Eğitim konuları neler?
- Algoritma ve Problem Çözme
- Python & Temelleri
- Python Gelişmiş İşlemler
- Web Programlamaya Giriş
- Etkileşimli Web Siteleri
- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- MySQL
- API Oluşturma
- Web Servisi Yazma
- CronJob
Nasıl kayıt olunur?
Eğitim programı, Harvard Üniversitesi'nden esinlenilerek düzenlenen derslerle birlikte toplam 8 hafta sürecek. Dersler, alanında uzman kişiler tarafından verilecek olup saatleri düzenli olarak duyurulacak. Siz de DSC Gazi'nin düzenlediği bu eğitim programına kayıt olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.