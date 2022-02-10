Otomobil teknolojileri hızla gelişiyor ve sürücülerin çok daha güvenli seyahat etmeleri için yeni destekler sunuluyor. Bunlardan biri olan DSC, sert virajlarda ve kaygan yollarda arabanızın patinaj çekmesini önlüyor. Gelin DSC nedir, ne işe yarar biraz daha yakından bakalım ve sürücülere sunduğu avantajlardan bahsedelim.

Çok değil, bundan birkaç on yıl önce arabalar ayağımızı yerden kessin yeter derdik. Ancak son yıllarda otomobil teknolojilerinde o kadar büyük gelişmeler yaşandı ki artık bir araç alırken performanstan çok daha fazlasına bakmak gerekiyor. Bu teknolojilerden biri olan DSC sistemi, sürücülere en keskin virajlarda ve en kaygan yollarda bile patinaj çekmeden güvenli sürüş imkanı sunuyor.

DSC sistemi aslında çok da yeni değil. Ancak gelişen otomobil teknolojisi ile birlikte araçlar da akıllı hale gelince, bu tür sistemler günümüz dünyasına ayak uydurmaya başladılar. Hiçbir sistem gibi %100 güvenlik sunmuyor ancak en azından ufak riskleri ortadan kaldırarak sürücünün çok daha güvenli bir seyahat yapmasını sağlıyor. Gelin DSC nedir, ne işe yarar gibi merak edilen sorulara yakından bakalım ve bu sistemin sürücülere sunduğu avantajları görelim.

DSC nedir?

Alman teknoloji markası Bosch tarafından geliştirilmiş olan bu sistem ilk kez 1995 yılında Mercedes otomobil firmasının CL modellerinde kullanıldı. Mercedes firması bu sistemi Electronic Stability Program, kısaca ESP, Türkçesi ile Elektronik Denge Programı olarak adlandırırken Mazda ve BMW firmaları bu sistemi Dynamic Stability Control System, kısaca DSC, Türkçesi ile Dinamik Denge Kontrolü olarak adlandırmışlardır.

En basit tanımıyla DSC sistemi; aracın keskin virajlarda ve kaygan yollarda patinaj çekmesini yani kaymasını engelleyen bir sistemdir. Sürücü hareketlerini ve araç momentini hesaplayan DSC sistemi, aracın kaydığını anladığı zaman iç ya da dış taraftaki tekerlerin fren baskısını arttırarak aracın kaymasını engeller.

DSC ne işe yarar?

DSC sistemi, 4 tekerlekli kilitlenme önleyici fren sistemi ve TCS kısaltması ile bilinen Çekiş Kontrol Sistemi ile birlikte hareket eder. En yeni sistemlerde, her bir tekerlek için ayrı bir fren kontrolü vardır. Yani kayan aracın yalnızca ön ve arka sistemleri fren yapmaz, gerekirse tek tek tekerlere ayrı fren baskıları uygulanabilir.

Diyelim otomobil virajın dışına doğru kaymaya başladı. DSC sistemi motor gücünü düşürerek iç taraftaki tekerleklerin fren baskısını arttırır. Aynı şekilde otomobil virajın içine doğru kaymaya başlarsa DSC sistemi dış taraftaki tekerlerin fren baskısını arttırır. Yani DSC sistemi, aracın savrulmaması ve kaymaması için gerekli freni yapar.

DSC nasıl çalışır?

DSC ve benzeri tüm sürüş destek ve güvenlik sistemleri anlık olarak sürücü hareketlerini ve araç momentini takip eder. Otomobil hangi hızda nasıl hareket ediyor, tekerlerin konumu ne gibi anlık olarak alınan istatistikler sayesinde bu tür sistemler aracın tam olarak nasıl bir durumda olması gerektiğini bilir ve dahası, nasıl bir durumda olmaması gerektiğini çok daha iyi bilir.

Araç momentinde bir sorun çıktığı anlaşıldığı anda ilk olarak motor gücü düşürülür ve sorunun kaynağı tespit edilir. Saniyeden bile hızlı bir şekilde yapılan bu işlemler sonucunda aracın kayan tarafı tespit edilir ve kaymaması için gerekli fren baskısı arttırılır. DSC tek başına çalışmaz, tüm bu tespitleri yapabilmesi için araçta bulunan tüm sistemlerle birlikte çalışması gerekir.

DSC sisteminin avantajları:

Özellikle amatör sürücüler ilk yıllarında viraj dönüşlerinde ister istemez tedirgin olurlar. Bir de yollar kayganlaşmışsa işler iyice zorlaşabilir. DSC gibi sürüş destek ve güvenlik sistemleri, sürücülerin ufak hatalarını ortadan kaldırarak kaza riskini minimuma indirir. Ayrıca böyle bir sisteme sahip olmanın sürücüde yarattığı özgüven sayesinde hata yapma ihtimali de azalacaktır.

Usta bir sürücü olsanız bile ilk kez kullanacağınız bir yola girdiğiniz zaman ne ile karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Virajlar çok keskin olabilir ya da yollar beklediğiniz kadar iyi olmayabilir. Böyle bir durumda DSC gibi sürüş ve güvenlik sistemleri sayesinde olası sürprizler nedeniyle yaşanacak kaza ihtimali minimuma iner.

DSC sistemine güvenip de gözü karartmayın:

Yalnızca DSC sistemine değil, aracınızda bulunan hiçbir sürüş ve güvenlik sistemine tam olarak güvenmeyin. Sonuçta bu tür teknolojiler yalnızca birer destek sistemidir. Kontrol her zaman sürücüdedir. Bu tür sistemler yalnızca ufak hatalara ya da yol kaynaklı ufak sorunlara müdahale edebilir. Kaza ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz.

Hız, yol koşulları, sürücünün direksiyon hakimiyeti gibi pek çok etmen, kaza ihtimali üzerinde etkilidir. Tüm bunları göz önüne alarak seyahat etmelisiniz. DSC gibi sürüş ve güvenlik destek sistemlerinin olası kazaları önleyeceğine güvenerek dikkatsiz davranmayın. Otomobil teknolojisi ne kadar ilerlerse ilerlesin, hala her gün kazalar olduğunu ve insanların öldüğünü unutmayın.

Keskin virajlarda ve kaygan yollarda aracınızın patinaj çekmesini önleyen DSC nedir, ne işe yarar, avantajları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. DSC sistemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.