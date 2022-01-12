DSÖ'den Aşı Açıklaması: Yenilerini Üretmek Gerek

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşılarıyla ilgili bir açıklama geldi. Uzmanlar, hatırlatma dozunun sürdürülebilir olmadığını, bulaşmayı engelleyen yeni aşılara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), omicron isimli varyant nedeniyle gündemin seyrini değiştiren koronavirüs pandemisi ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Mevcut COVID-19 aşılarının etkili ancak yetersiz olduğunu söyleyen bilim insanları, hatırlatma dozunun sürdürülebilir bir uygulama olmadığını, bu yüzden de yeni aşılar üretilmesi gerektiğini açıkladılar.

Uzmanlara göre özellikle de omicron varyantının bulaşmasını engellemeye yarayan yeni bir aşı çalışması yapılması gerekiyor. Bu sayede çok sayıda hatırlatma dozu yerine uygulanacak bir ya da iki doz aşı, koronavirüs pandemisinin bitirilmesi için daha etkili olacak.

Pfizer'ın omicrona özel aşısı yolda

Aslına bakacak olursak DSÖ tarafından yapılan açıklamalar, bir süredir aşı şirketlerinin de gündeminde. Hatta BioNTech ile birlikte mRNA tabanlı koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer, geçtiğimiz günlerde de önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket CEO'su Albert Bourla tarafından yapılan açıklamalara göre omicrona uyarlanmış yeni koronavirüs aşısının hazır ve mart ayında kullanımda olacğaını açıklamıştı.

Omicron, Türkiye'de de salgının seyrini değiştirdi. Öyle ki neredeyse her gün yeni bir vaka rekoru ile karşı karşıya geliyoruz. Örneğin dün de Türkiye'de tüm zamanların en yüksek vaka sayısı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 74.266 yeni vaka görüldü. Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamasında "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.