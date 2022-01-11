“Test Sonucu Negatif Olsa Bile Hastaymış Gibi Davranın”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, COVID-19 belirtisi gösterip test sonucu negatif çıkanlara önemli bir uyarıda bulundu. Koçak, test sonucu negatif olsa bile hastaymış gibi davranılmasını önerdi.

Koronavirüs, Omicron varyantıyla birlikte dünyada yeniden vaka rekorlarının kırılmasına neden olurken rekorların kırıldığı bir ülke de Türkiye idi. 6 Ocak günü Türkiye’de bir günde 68 bin 413 vaka tespit edildi ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Omicron varyantıma karşı önlemlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyorken bugün bir uzmandan önemli bir açıklama geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, COVID-19 belirtisi olup test sonucu negatif çıkanlar için bir uyarıda bulundu. Koçak, yetersiz numune alımı nedeniyle gerçekte pozitif olması gereken testlerin negatif çıkabildiğini söyledi ve “Eğer COVID-19 belirtileriniz varsa test sonucunuz negatif çıksa bile hem kendiniz hem de toplum için COVID-19 hastası gibi davranın.” ifadelerini kullandı.

Hızlı antijen test sonuçları yanlış çıkabilir:

COVID-19 belirtisi olup test sonucu negatif çıkanlara birkaç gün insanlardan uzak durarak semptomlarını gözlemlemesini tavsiye eden Koçak, belirtilerin gerilememesi durumunda tekrar hastaneye müracaat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Hızlı antijen test sonuçlarının yanlış çıkma oranının PCR’a göre daha fazla olduğunu da ekledi.

Koçak, öncelikli olarak kullanılan hızlı antijen testlerindeki bu durum nedeniyle yalnızca negatif sonuçlar için dikkatli olunması, COVID-19 temaslısı olduktan sonra iki gün üst üste en az iki kez kendilerini test etmeleri ve COVID-19 semptomlarını takip etmeleri önerilerinde bulundu. Koçak, dikkat edilmesi gereken bazı belirtileri şöyle sıraladı:

“Test sonucunuz negatif; ama 38,30C’nin üzerinde ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı gibi önemli COVID-19 semptomlarınız varsa kendinizi pozitifmişsiniz gibi düşünün. Bir süre insanlardan uzak durun ve mutlaka iki-üç gün sonra tekrar ilgili uzmanlara muayene olun.”

COVID-19 ile influenzanın aynı anda görülme oranı %10:

Koçak, son zamanlarda hastanelerde aşırı yoğunluğun olduğunu, hastaların bir kısmının da influenza olduğunu ifade etti. Bazılarındaysa soğuk algınlığı nedeni olan mevsimsel virüslerin saptandığını belirtti. Yapılan araştırmaların COVID-19 ile influenzanın aynı anda görülme oranının %10 olduğunu ortaya koyduğunu da açıklamalarına ekledi.