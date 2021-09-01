Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘Mu’ Varyantı Uyarısı

Koronavirüs, son zamanlarda Delta varyantıyla dünya genelinde endişe yaratırken şimdi de Mu adlı varyantıyla karşımızda. Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı son açıklamayla daha önce aşılara karşı dirençli olmadığı söylenen bu varyantın, yapılan aşılara direnç gösterebileceğini söyledi. Fakat buna kesin gözüyle bakabilmek için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini de ekledi.

COVID-19, başlarda insanların üzerinde bir umutsuzluk oluşturmuş, daha sonrasında artan maske kullanımını takip ederek yaygınlaşan aşılar bu umutsuzluğu kırarak normal hayata dönebileceğimizi göstermişti. Söz konusu aşılama çalışmaları ülkemizde ve dünyada son hız devam ederken, virüsün farklı varyantları da zamanla ortaya çıktı.

Neredeyse herkesin aşina olduğu Delta varyantı, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde. Şimdiki haberimizde ise Mu olarak adlandırılan varyant bulunuyor. Daha önce Public Health England, söz konusu varyantın aşıya dirençli olduğuna dair bir kanıt olmadığını söylemişti fakat Dünya Sağlık Örgütü, varyantın aşıya karşı direnç gösterebileceğini fakat bunu kesin olarak belirtmek için önce çalışmaların tamamlanmasının gerektiğini belirtti.

Dikkate alınan beşinci varyant: Mu varyantı

Mu varyantı, Alpha, Beta, Gamma ve Delta varyantlarının ardından DSÖ tarafından dikkate alınan beşinci olarak karşımızda. Söz konusu varyant küresel anlamda yaygınlığı yüzde 0,1’in altında olsa da yerel olarak baktığımızda bu oran, Kolombiya’da yüzde 39 ve Ekvador’da yüzde 13 olarak karşımıza çıkıyor. Varyantın yaygınlık oranı küresel alanda düşük olsa da söz konusu iki bölgede sürekli artış gösterdi.

Kolombiya’daki bu yüksek oranın sebebini, virüsün çıkış noktası olarak burası olması olarak gösterebiliriz. Buradan Güney Amerika ve Avrupa’ya yayılan varyant, Delta varyantıyla birlikte Güney Amerika’da güncel olarak inceleme altında. Bu incelemelerin sonucunda Mu varyantının karakteristiklerini daha net öğrenmiş olacağız.

Güncel olarak, normal virüsün 2 katı oranında hastanede tedavi gerektiren Delta varyantı, ülkemizde ve dünyada endişe yaratıyor. Bunun yanında aşıların güvenilirlik oranı da yapılan çalışmalarla paylaşılırken yeni Mu varyantının karşımıza neler çıkaracağını söz konusu çalışmaların sonucunda öğreneceğiz. Konu hakkındaki gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.