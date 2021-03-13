DSC Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen yapay zeka konulu AI TECH etkinliği, 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Alanında uzman birçok isim, etkinlik kapsamında yapay zeka hakkında konuşmalar yapacak.

DSC Dumlupınar öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen AI-TECH etkinliği, 13 – 14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 13 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de DSC Dumlupınar Youtube kanalında başlayan olan AI TECH, 14 Mart Pazar günü yine 14.00'de başlayacak ikinci günün ilk oturumuyla devam edecek.

Etkinlik kapsamında alanında uzman birçok isim, görüntü işlemeden makine öğrenimine ve derin öğrenmeye kadar uzanan yapay zekâ teknolojileri hakkında konuşmalar yapacak ve katılımcıların yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgilenmesi sağlanacak.

AI-TECH'te kimler var?

13 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de başlayan AI TECH'te; n11.com’da arama motoru geliştiricisi olarak çalışan Hakan Özler "Semantic Similarty Search" konulu konuşması, Akıllı Çeviri Bilişim’de yapay zeka uzmanı olarak çalışan Yusuf Berki Yazıcıoğlu "Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme" konulu konuşması ve son oturumda da Bridgestone Sabancı’da mobilite çözümleri mühendisi olarak çalışan Volkan Özdemir "Endüstride Yapay Zekayı Kullanmak" konulu konuşmasını yaptı. Yine 13 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Udemy Eğitmeni Civan Taş, Python'a Giriş Workshop'ının 1 saatlik ilk etabıyla etkinlikte yer aldı.

14 Mart Pazar günü saat 14.00'de Tensorflow Turkey üyesi Burak Pastırmacı, "Yapay Zeka – Makine&Derin Öğrenme Tarihçe ve TensorFlow ile Kullanımı" başlıklı konuşmasıyla etkinlikte sahne alacak. Saat 15.00'te ise Udemy Eğitmeni Civan Taş, Python'a Giriş Workshop'ının ikinci etabıyla etkinliğe katılacak.