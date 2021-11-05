Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, henüz yeni vizyona giren Dune'un ikinci filminden(!) ilk görselleri paylaştı. Belediye Başkanı'nın Adana temalı Dune paylaşımı kısa sürede çokça beğeni ve yorum aldı.

Bu yılın en çok beklenen filmleri arasında yer alan Dune: Çöl Gezegeni, en sonunda 22 Ekim tarihinde ülkemizde de vizyona girdi. Sinemalar pek iyi aktaramamış olmasına rağmen görselliğiyle herkesin beğenisini toplayan film, gişede liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de filmin yapım şirketi, Dune’un ikinci filmini resmen duyurmuştu. Serinin üç filmden oluşmasının planlandığını da biliyoruz.

Dune serisinin ilk filmini henüz yeni görmüşken ikinci filmin de yolunu gözlemeye başladık. Bugünse Dune’un ikinci filminden sızdırılan afişler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Twitter’da paylaşıldı. Afişlerden gördüğümüz kadarıyla Dune serisinin ikinci filmi, uyarlandığı romanla bağını kopararak Adana’daki vatandaşların yaz aylarındaki yaşamını konu alacak.

Belediye Başkanı’nın “Biz de isteriz elbette ama bu küresel ısınma sebebiyle değil, güzelliğimizle olsun.” sözüyle paylaştığı fotoğraflar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı paylaşımlar, kısa bir süre içinde binlerce Twitter kullanıcısından etkileşim almayı başardı. Pek çok kullanıcı da Belediye Başkanı’yla birlikte Dune II’ye yönelik beklentilerini ve afişlere verdikleri tepkiyi paylaştı. Biz de sosyal medyada Zeydan Karalar’ın yaptığı paylaşıma gelen tepkileri derledik.

Dune II'den sızdırılan görüntülere gelen yorumlar: