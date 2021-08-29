Dünyanın dört bir köşesinin haritalarını, tam istediğniz açıdan, tam istediğiniz ölçüde ve farklı renk seçenekleriyle telefonunuzun duvar kağıdı yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise sizi çok seveceğiniz bir internet sitesi ile tanıştıralım.

Özgün, eğlenceli ve hikayesi olan duvar kağıtlarını muhtemelen sevmeyen yoktur. Hem bilgisayar ekranlarımız hem de telefonlarımız için duvar kağıtları aramayı o kadar çok seviyoruz ki 'duvar kağıdı' ve 'wallpaper' gibi kelimelerle ülkemizde ayda ortalama 750 bin kez Google araması yapılıyor.

Apple, Samsung gibi pek çok akıllı telefon üreticisi, yeni telefonlarıyla birlikte kendi çizgilerine uygun duvar kağıdı setleri yayınlıyor; tasarımcılar temalara uygun özel duvar kağıtları tasarlıyor. Bugün sizinle tanştıracağımız internet sitesi ise Dünya haritası üzerinden dilediğiniz her noktanın haritasını duvar kağıdınız yapmanızı sağlıyor.

Renk seçenekleri ile neresini isterseniz orası duvar kağıdınız:

Bu keyifli uygulamayı hayata geçiren, Alvar Carto isimli bir internet sitesi. Alvar Carto aslında bu haritaları yine keyfinize göre düzenleyip dilediğiniz seçeneklerle özelleştirip kendi posterletinizi bastırmanıza olanak sağlayan bir marka. Yani dilerseniz haritanızı istediğiniz gibi hazırlayıp, boyutunu seçip sepete ekleyip Finlandiya'dan gelecek kargonuzu beklemeye başlayabiliyorsunuz. Ancak tahmin edeceğiniz üzere işin bu kısmı e-ticarete giriyor ve tabii ki ücretli.

Bizim konumuz ise sitenin bir diğer hizmeti olan ve tamamen ücretsiz olan duvar kağıdı kısmı. Buraya tıklayarak Alvar Carto'nun sayfasını ziyaret edip kendi duvar kağıdınızı oluşturup saniyeler içinde indirebiliyorsunuz. Hem mobilden hem de masaüstünden yapabileceğiniz bu işlem için takip etmeniz gereken adımlar ise son derece basit;