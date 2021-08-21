Windows 11'in nasıl göründüğünü merak edenler için bilgisayara kurulum yapmadan, tarayıcı üzerinden sisteme göz atmaya olanak tanıyan bir site önerisi ile geldik. Tek tıkla sistemin arayüzüne göz atmanıza olanak taşıyan internet sitesi, 'Blue Edge' ismi ile oyunlar da geliştiren bir geliştirici tarafından hazırlanmış.

Windows 11, tanıtıldığı günden bu yana tüm Windows kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk beta sürümü Insider Programı'na üye olanlar için kullanıma sunulan Windows 11, tasarımda yapılan değişikliklerin yanında bir süre istediği sistem gereksinimleri ile de konuşulmuştu.

Windows 11, 2022'den itibaren Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme hakkı ile sunulacak. Ayrıca kullanıcılar Windows 11 yüklü bilgisayarlar satın alarak yeni işletim sistemine daha erken de sahip olabilecekler. Bunları beklemek istemeyenler ve 'ben bi' bakıp çıkacağım' diyenler için ise Blue Edge isimli bir geliştirici, tarayıcı üzerinden göz atabilecekleri bir Windows 11 önizlemesi hazırlamış.

Gelişmeye devam ediyor:

Tarayıcınız üzerinden ziyaret edebileceğiniz Windows 11 önizlemesi, Başlat menüsüne ve masaüstündeki bazı temel sistem menülerine göz atmaya olanak sağlıyor. Ayrıca önizlemede Microsoft Edge ile internette gezinebilmek de mümkün. Tarayıcıda gezinirken indirdiğiniz herhangi bir dosya ise doğrudan bilgisayarınıza yükleniyor. Bir miktar da yavaş olan önizleme şu an geliştirilmeye devam ediyor ve yakında daha fazla detaya göz atmanıza olanak sağlayacak.

Eğer bir miktar kısıtlı da olsa Windows 11'in nasıl göründüğüne göz atmak isterseniz buraya tıklayarak Blue Edge'in hazırladığı tarayıcı önizlemesini ziyaret edebilir, işletim sisteminin sunduğu arayüz yeniliklerine kısa bir bakış atabilirsiniz. Windows 11'e göz attıktan sonra yeni işletim sistemine dair ilk görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!