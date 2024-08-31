250 Milyon Yıl Sonra Dünya, Tek Bir Kıta Hâline Gelebilir! İyi de Nasıl?

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Dünya üzerinde daha önce pek çok süper kıta oluştu. Peki, gelecekte tüm kıtaların tekrar birleşip tek bir kara parçası hâline gelme olasılığı var mı?

Dünya, varoluşundan bu yana birçok kez süper kıta oluşumuna tanık oldu.

Pangea, bu süper kıtaların en bilinen örneği olabilir ancak jeolojik tarihte benzer pek çok oluşum yaşandı.

2012 yılında Bangor Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın gelecekteki süper kıtasının nasıl görünebileceğine dair dört farklı senaryo geliştirdi.

Süper kıta, tek kıta teorisi

Bu senaryoların isimleri: Novopangea, Pangea Ultima, Aurica ve Amasia. Ancak hangi senaryonun gerçekleşeceği, kime sorduğunuza bağlı.

Novopangea senaryosu, Atlantik Okyanusu'nun genişlemeye devam etmesi ve Pasifik Okyanusu'nun daralması üzerine kuruludur. Bu senaryoda Amerika kıtaları, Antarktika'ya doğru sürüklenecek ve Afrika ile Avrasya, Amerika'ya katılarak dev bir kara parçası oluşturacak.

Nova Scotia'daki St. Francis Xavier Üniversitesi'nden Brendan Murphy, bu sürecin kıtaların nasıl birleşeceği konusunda önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Murphy'e göre süper kıtaların oluşumu, gezegenin evrimi ve yaşamın gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahip.

Bir diğer senaryo ise Yale Üniversitesi'nden Ross Mitchell tarafından desteklenen Amasia teorisi.

Amasia tek kıta teorisi

Bu teoriye göre, Amerika kıtaları, Afrika ve Avrasya kuzeye doğru hareket ederek Kuzey Kutbu'nda birleşecek. Bu senaryoda Arktik Okyanusu tamamen yok olacak ve Antarktika, gezegenin diğer ucunda izole kalacak.

Murphy, Amasia senaryosunun da oldukça olası olduğunu belirtiyor. Ancak hangi senaryonun gerçekleşeceğini kesin olarak söylemek şu an için mümkün değil.

Peki süper kıta tam olarak en zaman oluşacak ve biz görebilecek miyiz?

Süper kıta, tek kıta teorisi

Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı bir nokta var: Gelecekte bir süper kıta oluşacaksa, yaklaşık 250 milyon yıl sonra gerçekleşecek. Bu süre zarfında kıtaların hareketi ve dünya üzerindeki yaşam şartları büyük ölçüde değişebilir.

Yale Üniversitesi'nden Mitchell, insanların bu süreç gerçekleşene kadar muhtemelen soyunun tükenmiş olacağını belirtiyor. Ancak bu senaryolar üzerinde yapılan çalışmalar, dünya üzerindeki evrimi ve kıtaların gelecekte nasıl bir araya geleceğini anlamamıza yardımcı oluyor.

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