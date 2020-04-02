Dünya Sağlık Örgütü: Salgının Durması İçin Oyun Oynayın

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, Corona virüs salgınının durdurulabilmesi için kullanılabilecek etkili yöntemlerden birinin de oyun oynamak olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, oyun oynamayı tavsiye etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın önemli bir kısmında yaşam adeta durmuş durumda. Devletler ve uluslararası organizasyonlar, virüsün yayılımını durdurmak için ellerinden geleni yapıyor.

Dünya çapında yapılan koronavirüs ile mücadele çalışmalarına liderlik edenlerden biri de Dünya Sağlık Örgütü. DSÖ, koronavirüsle mücadelede etkili bir yöntem olarak oyun oynamayı gösterdi.

Evde kal, oyun oyna

Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında oyun bağımlılığını resmi bir hastalık olarak tanımıştı. O dönemde bu karar büyük tartışma yaratmış ve oyunculardan da yoğun tepki almıştı. Şimdi ise oyun oynamak, DSÖ tarafından tavsiye olarak sunuluyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için en önemli şeylerden biri, insanların kendilerini mümkün olduğunca izole etmesi ve karantina uygulamalarına başvurmaları olarak gösteriliyor. Bu karantina süreci uzadıkça, stresle başa çıkmak zorlaşıyor. Stresle başa çıkmak ve zaman geçirmek için insanlar oyunlara yöneliyor.

Ayrı ayrı birlikte oynamak

Activision Blizzard ve Twitch de dahil olmak üzere, video oyunları üzerine hizmet veren 18 şirket, insanların evlerinde oyun oynayarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla #PlayApartTogether adlı bir kampanya başlattı.

Kampanyaya destek verenler arasında Dünya Sağlık Örgütü de bulunuyor. Örgütün global strateji elçisi Ray Chambers da Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında bir kez daha sosyal mesafenin önemini vurguladı.

“Bu pandeminin sonuçlarının belirlenmesinde kritik bir andayız. Oyun endüstrisi firmaları küresel bir izleyici kitlesine sahip -herkesi #PlayTogetherApart (#AyrıAyrıBeraberOyna) için cesaretlendiriyoruz. Daha fazla fiziksel mesafe + diğer önlemler eğriyi bükmeye + hayat kurtarmaya yardımcı olacak.”

2018 yılının haziran ayında, oyun bağımlılığı DSÖ tarafından resmen bir hastalık olarak tanımlanmıştı. İçinde bulunduğumuz olağanüstü durum, örgütün oyunlara olan bakışını yumuşatmışa benziyor. Evde kalıp oyun oynamak, salgının yayılımını durdurmaya yardımcı olabilecek.