Dünya Sağlık Örgütü'nden Yeni Salgınlara Karşı Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl ilk olarak gerçekleştirilen 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'nde salgına dair açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünyanın Covid-19'a karşı hazırlıksız yakalandığını ve tüm ülkelerin önümüzdeki salgınlara karşı sıkı bir hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Aralık’ta ilk olarak gerçekleştirilen Uluslararası Salgına Hazırlık Günü’nde bir açıklama yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hakkında yeni gelişmeleri açıklayan Ghebreyesus, ileride dünyada çok daha farklı salgınların da ortaya çıkacağını belirtti.

Ghebreyesus, yapmış olduğu açıklamada neredeyse her ülkenin Covid-19 salgını yüzünden büyük ölçüde zarar gördüğünü, bunun en büyük sebebinin ise dünyanın virüse hazırlıksız bir şekilde yakalanması olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz pandeminin son pandemi olmayacağını belirten Ghebreyesus, dünyanın önümüzde bizi bekleyen pandemilere karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

“Salgınlar hayatın bir gerçeği”

1 milyon 500 bin kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 salgınında birinci yıla doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Birleşmiş Milletler, salgına dair bilincin artırılmasına yönelik 27 Aralık’ı Uluslararası Salgına Hazırlık Günü ilan etti. WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, ilk kez gerçekleştirilen bu günde etkileyici açıklamalarda bulundu.

Salgınların hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Ghebreyesus, Covid-19 salgının dünyadaki son salgın olmayacağını belirterek, ilerleyen zamanlarda doğal yollarla ya da kasıtlı bir şekilde, başka salgınların da ortaya çıkacağını dile getirdi.

Dünya küresel bir salgına hazırlıklı değil

Ülkelerin bu tür salgınlara yönelik acil durumları önlemek, tespit etmek ve hafifletmek için çalışmalara başlaması gerektiğini belirten Ghebreyesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Hazırlıklı olmazsak, salgına karşı yine yenik düşeriz. Küresel Hazırlık İzleme Kurulu’nun bu yıl yayınladığı rapora baktığımız zaman, dünyanın küresel bir salgına karşı korkutucu derecede hazırlıksız olduğunu gördük.”

Halk sağlığı üzerine yapılan yatırımların küresel sağlık krizlerine karşı etkili olacağını belirten genel direktör, ülkelerin bütün devlet, bütün toplum ve tek sağlık politikası üzerine yoğunlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.