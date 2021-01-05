Dünya, Yarım Asırdır Hiç Olmadığı Kadar Hızlı Dönüyor

Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü, bu sebeple bir günün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlandığını dile getirdi.

Geçmişte, Dünya'nın kendi etrafında dönüşü belirli aralıklarla 24 saatten daha uzun sürmüş ve bu yüzden de 1970’li yıllara kadar 24 saat olarak varsaydığımız bir güne, toplamda 27 saniye eklemişti.

Bilim insanları, artık bu durumun değiştiğini ve Dünya'nın yarım asırdır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı. Bu sebeple, bir gün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor. Uzmanlar, bu saat farkının atomik düzeyde olduğunu, insanların bu kısalığı fark edemeyeceğini belirtti.

Dünya, 2020 yılında hız rekoru kırdı

Bilim insanları, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten tam 1.4602 milisaniye daha kısa sürdüğünü tespit etti. 2005 yılından beri bu tarz kısalmalar yaşanıyordu ancak Dünya, böylesine bir rekoru ilk defa 2020 yılında kırdı.

Dünya, daha önce hiç bu kadar hızlanmamış, aksine 1970’lere kadar yavaşlama göstermişti. Bu yüzden de bilim insanları Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme süresini kısaltma değil, uzatma ihtiyacı duymuştu. Ancak artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0,5 saniye daha kısa sürmesi, saniyelerin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.

ABD National Physical Laboratory’de görev alan frekans ve zaman uzmanı Peter Whibberley, bir dergiye verdiği röportajda şu sözleri dile getirdi; “Dünya'nın son 50 yılda hiç olmadığı kadar hızlı döndüğü bir gerçek. Zamanın kısaltılması hakkında dünyanın dört bir yanında tartışmalar başladı. Geçmişte, Dünya kendi ekseninde yavaş döndüğü için 24 saate saniyeler eklenmişti, ancak bu sürenin kısalması, belki de saniyelerin değiştirilmesi konusuna bir son verebilecek nitelikte.”