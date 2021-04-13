Orucu Saat Olarak En Fazla Tutan Şehirler Hangileri?

Ramazan ayının ilk orucu bugün itibarıyla tutuluyor. Ancak farklı ülkelerdeki müslümanlar farklı uzunlukta oruç tutuyorlar. Peki neden? Türkiye'de dahi Sinop'taki vatandaşlar, Hatay'dakilerden az da olsa daha fazla oruç tutmak zorunda kalıyorlar.

Ramazan ayı, bugün itibarıyla resmen başladı ve tüm dünyadaki müslümanlar bugünden başlayarak bir ay boyunca oruç tutacaklar. Oruç tutmak, tüm müslümanlar için ortak bir ibadet olsa da dünyanın farklı konumlarında bulunan müslümanların farklı uzunlukta oruç tutmaları gerekiyor.

Norveç’in başkenti ve en büyük şehri olan Oslo’da yaşayan bir müslüman, yaklaşık 18 saat 10 dakika kadar oruç tutmak durumunda kalırken; dünyanın 1 milyondan fazla nüfusa sahip en güneydeki şehri olan Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayanlar ise yaklaşık 12 saat 8 dakika oruç tutacaklar. Peki farklı şehirlerde yaşayan insanlar neden farklı sürelerde oruç tutuyorlar?

Dünyanın farklı şehirlerindeki oruç tutma süreleri:

Bu farklılığın iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi; Dünya’nın tepsi gibi düz değil, küre benzeri bir geoit şeklinin olması. İkincisi ise Dünya’nın dönüş ekseninin hafif yana yatık durumda olması. Bu iki neden, içinde bulunduğumuz mevsimde kuzeyde bulunan şehirlerin güneydekilerden daha fazla ışık almasına neden oluyor ki sonuç olarak da kuzeydekiler daha fazla oruç tutmak zorunda kalıyorlar.

Tüm dünyadaki sahur ve iftar saatlerini öğrenebileceğiniz Islamic Finder adlı web sitesine göre Türkiye’nin en kuzeydeki şehri olan Sinop, bu yıl en uzun orucunu 16 saat 24 dakika tutacak. Türkiye’nin en güneyindeki il olan Hatay’da ise bu süre 16 saat 17 dakika olacak. Dünyanın 100 binden fazla nüfusa sahip en kuzeydeki şehri olan Rusya, Norilsk’te yaşayan müslümanlar 22 saat 20 dakika oruç tutacakken; dünyanın en güneyindeki şehir olarak kabul edilen Arjantin, Ushuaia’da yaşayanlar ise en fazla 10 saat 36 dakika oruç tutacaklar.