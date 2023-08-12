Dünyanın en büyük meyvesi sizce ne olabilir? İlk etapta aklımıza muhtemelen aşina olduğumuz büyüklüklerinden dolayı direkt kavun veya karpuz geldi ancak ne yazık ki bu tahminler doğru değil!

Hangi meyvelerin daha lezzetli veya daha sağlıklı olduğu tartışmaya oldukça açık fakat söz konusu ağırlıkları olduğunda Guinness Rekorlar Kitabı’nın verileri oldukça net.

Büyüklükleriyle ağızları açık bırakan meyvelerden başlayarak, dünyanın en büyük meyvesine doğru ilerleyelim!

Listenin sonunda 290 gram ağırlığıyla bir çilek var.

Dünyanın en büyük çileği, pazar ve manavlardan aldıklarımızdan ortalama 20 kat daha büyük. Bu meyve tek bir çilek oluşturmak için bir araya gelen, çok sayıda küçük çileğin birleşimiyle oluşmuş ve 2021 yılından en büyük çilek rekoru, 290 gramla devam etmekte.

Patlıcanın bir meyve olduğuna kim inanır?

Çoğumuz patlıcanı sebze olarak kabul etmekte ancak patlıcanın, tohum içeriği ve çiçekli bir bitkiden yetiştiği göz önüne alındığında, onu meyve kategorisine almak oldukça mantıklı. Birleşik Krallık’ta evinin bahçesinde 3,12 kilogramlık patlıcan yetiştirmeyi başaran bir adam, 2021 CANNA Birleşik Krallık Ulusal Dev Sebze Şampiyonası’nda da kabul edildiği gibi dünyanın en ağır patlıcanını yetiştirmeyi başarmış.

En büyük mango rekoru Kolombiya’ya ait.

Kolombiyalı çiftçi bir karı koca, ortalama yeni doğmuş bir bebekten daha ağır olan 4,25 kilograma sahip bir mango yetiştirdi ve 2020’den beri bu rekor, onların elinde. Ortalama bir mango ağırlığının yalnızca 150-200 gram olduğunu düşündüğümüzde, bu büyüklük sizce de şaşırtıcı değil mi?

Dünyanın en ağır karpuzu olsa olsa kaç kilogram olabilir ki?

Amerikalı bir adam tam tamına 159 kilogramlık bir karpuz yetiştirmeyi başardı ve 2013’ten beri en büyük karpuz rekorunu hâlâ elinde tutmakta.

Gelelim dünyanın en ağır meyvesine: Karşınızda devasa bir bal kabağı!

Dünyanın en ağır meyvesi olsa olsa kavun ya da karpuzdur diyenler oldukça yanıldı! Çünkü dünyanın en ağır meyvesi tam tamına 1.226 kilogramlık dev bir Atlantik bal kabağı. Bu bal kabağının genişliği 3,56, çevresi ise 5,42 metre. Bahsettiğimiz bu ağırlık, Nissan Micra model bir arabadan bile fazla.

Ayrıca yukarıda bahsi geçen tüm meyveler ortalama olarak, en büyük versiyonlarından 10 ila 20 kat daha büyük. Fakat bu bal kabağı diğer çeşitlerinden yaklaşık 100 kat daha ağır.