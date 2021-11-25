JPMorgan, Goldman Sachs ve Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi politikasını değerlendirdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, durumun pek de iç açıcı olmadığı belirtildi.

Türkiye'de son dönemlerde gündemden düşmeyen kurumların başında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geliyor. Zira son dönemlerde peş peşe gelen politika faizi indirimleri, dolar kurunun rekor üzerine rekor kırmasına ve haliyle de alım gücünün etkilenmesine yol açıyor. Geçtiğimiz saatlerde gelen yeni bir açıklama ise faiz indirimlerinin sürdürüleceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Türk lirasında yaşanan rekor değer kayıpları, bir süredir uluslararası çapta da gündemde. Uluslararası bankalar dolar/TL paritesi ile ilgili tahminlerini güncellerken, medya organları da yaşananları manşetlere taşıyorlar. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. JPMorgan, Goldman Sachs ve Deutsche Bank, TCMB'nin faiz indirimi kararını diretmesi durumunda neler yaşanabileceğini değerlendiler. Bankaların açıklaması, Türkiye'nin kritik bir dönemeçte olduğunu gözler önüne seriyor.

JPMorgan: Türkiye için tahmin yapmak mümkün değil

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, Türkiye'nin faiz politikası ile ilgili herhangi bir tahmin yürütmenin imkansız hale geldiğini açıkladı. TCMB'nin faiz indirimi yapabilecek alana sahip olmadığını dile getiren analistler, faiz indirimine devam edilmesi durumunda Türkiye'nin ithalat maliyetlerinde çok ciddi yükseliş olacağını ifade ediyorlar. Emtia fiyatlarının küresel çapta yükseldiğini hatırlatan JPMorgan'a göre Türkiye, faiz indirimini devam ettirirse daha yüksek enflasyon ve büyüme hızının yavaşlaması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacak.

Goldman Sachs: TCMB, faizleri 600 baz puan artıracak

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamalarda ise Türk lirasının son dönemlerde ciddi bir baskı altında olduğu vurgusu yapıldı. Dolarizasyonda, yani doların TL'den daha fazla ilgi görmesi durumunda bir nebze de olsa toparlanma olduğundan bahseden uzmanlar, kredilenme büyümesinde de çok büyük bir artış olmadığını söylediler. Goldman Sachs'a göre TCMB, 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan faiz artırımı yapacak. Böylelikle faiz, yeniden yüzde 20 seviyelerine çıkacak. Böyle bir durum olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.

Deutsche Bank: Değer kaybı devam edecek

Almanya merkezli Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamalarda, mevcut politikaların değişmesi gerektiğine dem vuruldu. Uzmanlara göre mevcut politikalar sürdürülürse, doların Türk lirası karşısındaki değerlenme rallisi devam edecek. Bu da enflasyon ve büyüme oranlarını olumsuz etkileyecek. Deutsche Bank uzmanlarına göre politika değişikliğine gidilmezse, Türk ekonomisinde yapısal kırılganlıklar yaşanmaya başlayacak...