Merkez Bankası, Aralık Ayında da Faiz Düşürebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaştığı açıklamasında aralık ayında faizi yeniden düşürebileceğini düşündürten ifadelere yer verdi. TCMB, aynı zamanda ekim ayı enflasyon verilerini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk olarak 21 Ekim tarihinde dolar kuru 9’un üzerinde seyrederken tüm ekonomistlerin beklentisinin aksine faizde düşüşe gitmişti. TCMB, faizi 200 baz puan düşürerek %16’ya çekmişti. Bu kararın ardından ilerleyen günlerde dolar, 10 TL barajını da aşmıştı.

Kasım ayı için geçtiğimiz hafta açıklanan kararla birlikteyse TCMB, yeniden faizde düşüşe gitti. Yeni kararla birlikte faiz, 100 baz puan düşürülerek %15 seviyesine çekilirken dolar, aynı şekilde yeni rekorlara imza atmıştı. Kararın ardından geçen 5 günde dolar, rekor üstüne rekor kırdı ve en sonunda 13,46’yı gördü. Dolar kuru bugün 12 TL seviyesinde dolaşırken TCMB’den yeni bir açıklama geldi.

Ekim ayı enflasyon açıklandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Grubu Toplantısı’nın ardından toplantının özetini paylaştı. TCMB’nin paylaştığı özette ekim ayında tüketici fiyatlarının %2,39 arttığı, yıllık enflasyonun %0,31 puan artarak %19,89’a yükseldiği bildirildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi, %1,68 puan artışla %19,31’e yükseltilmişti. Yıllık enflasyonun ekim ayı için gruplar bazındaki oranlarıysa şu şekilde açıklandı:

İşlenmemiş gıda grubu: %29,20

İşlenmiş gıda grubu: %25,71

Enerji grubu: %25,76

Temel mal grubu: ekim ayında %2,49 artış, yıllık enflasyonda %0,92 düşüş - %18,46

Dayanıklı mal grubu: %20,24

Hizmet grubu: %15,43

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi: %19,31

Gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi: %15,61

Gelecek 24 aya ilişkin enflasyon beklentisi: %11,76

Gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi: %7,96

TCMB, faiz düşürme yolunda ilerlemeye devam edecek:

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası başlığı altında önümüzdeki dönemde "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini" belirtti. Önümüzdeki ay vereceği faiz kararının yeniden düşüş yönünde olacağını şu şekilde açıkladı:

"Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."

Merkez Bankası'nın açıklamasına tepkiler geldi: