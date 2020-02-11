Dünyanın En Büyük Havai Fişeği, Guinness Rekoru Kırdı

Dünyanın en büyük havai fişeği ABD'nin Colorado eyaletindeki Steamboat Springs şehrinde atıldı. Guinness Dünya Rekorları'ndan bir yetkili, atılan havai fişeğin şu ana kadar atılmış en büyük havai fişek olduğunu onayladı.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ABD'nin Colorado eyaletinde şimdiye kadarki en büyük havai fişeği atıldı. Steamboat Springs şehrindeki yıllık kış festivalinde fırlatılan havai fişek, yaklaşık 1.270 kiloluk ağırlığı ile dünyanın en büyük havai fişeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Yaklaşık 1,57 metre çapındaki devasa havai fişek, Emerald Dağı'nda gömülü bir borudan fırlatıldı. Saatte yaklaşık 483 km hızla fırlatılan havai fişek, havada patlamadan önce neredeyse 1.600 metre yükseldi. Havai fişek, Tim Borden liderliğindeki Steamboat Springs ekibi tarafından 7 yılda geliştirildi. İLGİLİ HABER Ölümsüzlüğü Ararken Yapılan İcat: Havai Fişek Borden, daha önce 10 Şubat 2019'da rekoru kırmaya çalıştı, ancak yaklaşık 1.133 kilogram ağırlığındaki fişek, erken patlaması nedeniyle başarısız olmuştu. Borden ve ekibi bu kez başarılı oldu ve fırlatma sırasında orada bulunan Guinness Dünya Rekorları'ndan Christina Conlon, rekor sertifikasını ekibe takdim etti. Havai fişek önceki rekoru yaklaşık 180 kilo farkla geçiyor. 1 Ocak 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde fırlatılan roket yaklaşık 1.090 kilo ağırlığındaydı. İşte dünyanın en büyük havai fişeğinin fırlatılma anı:

Kaynak : https://www.techspot.com/news/83959-check-out-world-largest-firework-lighting-up-sky.html

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