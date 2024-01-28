Toplamda 10 binden kişiyi barındıracak olan dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas", ilk seferi için denize açıldı.

Titanic'i dev bir transatlantik değil de şehir hatları vapuru gibi gösterecek muazzamlıktaki yolcu gemisi Icon of the Seas, Miami limanından yolcularını alıp bir hafta sürecek olan Karayip turuna başlarken, dünyanın en büyük yolcu gemisi ünvanını da almayı başardı. Aracın ilk yolculuğuna ufak bir ilçenin nüfusu kadar insan katıldı.

7600 yolcuyu bir hafta boyunca ağırlayacak

Icon of the Seas aslında bir yolcu gemisi sınıfına da ismini verecek ve Icon sınıfı adlı bir devasa gemiler sınıfının ilk temsilcisi olacak. Royal Carribean tarafından inşa ettirilen gemide ise yok yok desek yeri.

Devasa gemide 7600 yolcu için yer olmasının yanında, 2350 kişilik kalabalık bir mürettebat da görev başında olacak. Geminin boyu yaklaşık 365 metre, 20 katlı güverteye sahip gemide yaklaşık 17 metrelik bir de şelale bulunuyor. Ayrıca vapurda yolculara 40 farklı restoran ve barı, yedi adet de yüzme havuzu hizmet veriyor. Hiçbiri sizi kesmezse de 150 bin litre suyla oluşturulmuş bir yapay göl de gemide mevcut.

Böylesine büyük bir gemiyi bir yerden bir yere götürmek kolay değil ve çok ciddi miktarda yakıt gerekiyor. Öte yandan Royal Carribean, Icon of the Seas'in çevre dostu sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalıştığını ve Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenmiş karbon emisyon sınırının yüzde 24 daha altında emisyona neden olduğunu ifade etti. Royal Carribean, 2035 yılında karbon nötr olmayı planladığını daha önce açıklamıştı.

Devasa geminin maliyeti ise 2 milyar dolar oldu. Yolculuk tarihine ve yoğunluğa göre değişmekle birlikte Icon of the Seas için en pahalı biletler 26-27 bin dolara alıcı bulurken, geminin önümüzdeki beş seferi için de neredeyse bütün biletler satılmış durumda.