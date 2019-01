Seyahat ederken ev konforundan da vazgeçmek istemeyenlerin imdadına yetişen karavanlar, aslında 1900’lerde sirklerde çalışan kişilerin barınma ihtiyacını gidermek için tasarlanmıştı. Günümüzün en lüks özellikleri ve yüksek fiyatlarına sahip olan 8 karavanı derledik.

Önceleri bir araç tarafından çekilerek ilerleyen karavanlar, daha sonra araçlarla entegre hale getirildiler. Herhangi bir araca ihtiyaç duymayan bu karavanlara "motokaravan" ismi verilmişti. Motokaravanlar, geçen zaman içinde uzun seyahatlerin olmazsa olmazı haline geldi.

Otomotiv endüstrisindeki gelişmeye paralel olarak büyüyen karavan pazarı, karavan üreticilerinin sayısının artmasıyla birlikte rekabetin tavan yaptığı bir pazar haline dönüştü. Motokaravanlarda da yaşanan bu rekabet, firmaların tasarımlarında farklı özellikler sunmaları gerekliliğini de beraberinde getirdi.

Karavan üreticilerinin hem tasarım hem de performans anlamında sunduğu farklılıklar, motokaravanların zaman içinde daha lüks bir hal almasını sağladı. Bugün dünyanın en zenginlerinin tercih ettiği ultra lüks karavanlar ortaya çıktı.

1. Newmar King Aire / 936.000 $

İnanması güç ama listemizin en ucuz karavanı tam 936.000 dolar. Lüksün sınırlarını zorlayan 2019 model bu karavanda, teknoloji ve tasarım dengeli şekilde harmanlanmış. Newmar tarafından sunulan 4 farklı temada üretilebilen King Aire, harika bir eğlence sisteminin yanında konforuyla dikkat çeken yatak ve koltuklara sahip. King Aire, ayrıca geniş iç mekanıyla da öne çıkıyor.

Aracın iç mekan tasarımının yanında, yol performansı da oldukça iyi. 605 beygir gücündeki bir Cummins motora sahip olan King Aire, aynı zamanda sürüş güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda. Şerit uyarı sistemi ve kaza engelleme sistemi adı verilen teknolojilerin kullanıldığı karavanda, sürücü koltuğundan karavanın her noktasını kontrol etmenizi sağlayan bir tablet de bulunuyor. Eğer siz de Newmar King Aire’yi beğendiyseniz, kişisel özelleştirmelerinizi yaparak kendi karavanınızı oluşturabileceğiniz Newmar’ın resmi internet sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

2. Foretravel IH-45 / 1.3 Milyon $

Eski bir demiryolu yöneticisi olan Lyle Reed, emekliliğinden sonra kurduğu Foretravel şirketinde ürettiği karavanlarıyla adından söz ettiriyor. Trenlere olan hayranlığından dolayı karavan modellerini “Iron Horse” yani “Demir At” tabirinin kısaltması IH ile adlandıran Reed’in, Foretravel IH-45 isimli karavanı, yolda yaşanan titreşimleri ve yol gürültüsünü azaltmak için tasarlanmış. Yüzlerce lüks özelliğe sahip IH-45, geniş bir iç mekana sahip. Ön tarafta bir ana salonu, bir mutfağı ve banyosu bulunan bu lüks karavanın tavan tasarımı da çok şık.

Tasarımı kadar performansıyla da dikkat çeken karavanın 600 beygir gücünde bir Cummins motoru bulunuyor. Sürücü koltuğunda eğlence sistemini yönetmek için konumlandırılmış olan ekran, GPS verilerini de içinde bulunduruyor.

3. Volkner Mobil Performance II / 1.5 Milyon $

Alman üretici Volkner Mobil tarafından üretilen Performance II modelinin en dikkat çeken özelliği; karavanın alt bölmesinde gizlenmiş, gizli bir garaja sahip olması. Spor araçlar taşımak için böyle bir tasarım yapan şirketin, yolculuk sırasında yolcular ve sürücünün rahatsız olmamaları amacıyla sessiz çalışan bir motor kullandığı görülüyor. Ayrıca bu karavanın üretiminde Volvo ve Mercedes’ten de destek alındığı belirtiliyor.

Ferah bir iç mekana sahip karavandaki modern dokunuşlar, karavanın oldukça güzel görünmesini sağlıyor. Mutfak, salon, yatak odası ve tam donanımlı eğlence seti; Performance II karavanını, adeta taşınabilir bir ev haline getiriyor.

4. Newell Coach 1488 / 1.7 Milyon $

14 metreye yakın boyuyla dikkatleri üzerine çeken Newell Coach 1488, iç mekan tasarımıyla adeta bir kral dairesini andırıyor. Mermer zemin döşemeleri, çift banyosu, geniş yatak odası ve tam donanımlı mutfağı ile uzun seyahatler için eksiksiz bir deneyim sunmaya hazır Newell Coach 1488, aynı zamanda bir çamaşır makinesi, bir kurutma makinesi ve iki adet de televizyonu içinde barındırıyor.

Karavanın dış tasarımında, üretici firma tarafından özel karıştırma yöntemleri ile oluşturulmuş araç boyası dikkat çekiyor. Sürücünün konforunun da düşünüldüğü karavanda, ön koltuklar ısıtılabilme ve masaj yapabilme özelliklerine sahip. Sürüş güvenliğini arttırmak için Newell Coach 1488’de sürüş kamerasının yanı sıra, şerit güvenliğini sağlayacak bir sistem de kullanılıyor. Karavanı beğenenler için kişiselleştirme imkanı sunan Newell Coach’un sitesine buraya tıklayarak ulaşabilir ve kişiselleştirmelerinizi yaparak hayalinizdeki karavanı oluşturabilirsiniz.

5. Outlaw 2017 Prevost H3-45 / 1.7 Milyon $

Dünya’nın en özel karavanlarından biri olan Prevost H3-45; salon kısmındaki yüksek kaliteli mobilyalarıyla, büyük ekranlı televizyonuyla ve rahatlığıyla ön plana çıkan koltuklarıyla ultra lüks bir deneyim sunuyor. Buzdolabı, derin dondurucu, fırın, bulaşık makinesi, şarap soğutucusu ve çöp atma ünitesi gibi teknolojiyle donatılmış bir mutfağa sahip olan Prevost H3-45’in eğlence sistemi de oldukça iyi.

Kullanıcıların güneş ışığından rahatsız olmamaları için tamamen polarize filtreler ile kaplanmış olan karavanın, dış görünüşü de oldukça ilgi çekici. Bağımsız süspansiyon sistemiyle, rahat bir yolculuk vadeden Prevost H3-45’de neredeyse tamamen sessiz çalışan bir Volvo D13 motor bulunuyor. Karavanda sürüş güvenliğini sağlayabilmek için, birçok elektronik güvenlik sistemi de kullanıcılara sunuluyor.

6. Featherlite Vantare Platinum Plus / 2.5 Milyon $

Featherlite Vantare Platinum Plus, bir ev olsaydı; kesinlikle lüks bir saray olurdu. İtalyan derisi, İnka mermerleri ve Swarovski kristalleri kullanılarak tasarlanmış bir iç mekana sahip olan karavanın alt kısmında, tıpkı Volkner Mobil Performance II’da olduğu gibi spor araçların taşınabilmesi için gizli bir garaj bulunuyor. İçerisinde tam donanımlı bir mutfak, bir çalışma ofisi, bir yatak odası ve bir salon içeren Platinum Plus, Featherlite’in Vantare serisinin en lüks modeli.

Yolculuk sırasında durakladığı her an için üzülebileceğiniz Platinum Plus’ın sürücü kısmında gerçek zamanlı trafik ve hava durumu uyarıları veren bir Avic N-2 GPS sistemi bulunuyor. Karavanı satın almak isteyenler için kişiselleştirme seçeneği sunan Featherlite Vantare’in internet sitesine, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. The Heat / 2.5 Milyon $

Florida merkezli Anderson Mobile Estates şirketi tarafından tasarlanan The Heat, 1.200 metrekarelik dev bir kullanım alanı sunuyor. Will Smith'in ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan karavan, ‘Men in Black 3’, ‘Ali’ ve ‘The Pursuit of Happiness’ film çekimlerinde Will Smith tarafından kullanıldı. Televizyona entegre edilmiş bir makyaj aynası, çalışma ofisleri, tam donanımlı bir mutfak, 25.000 $’lık bir banyo içeren The Heat için kiralama seçeneği de kullanıcılara sunuluyor.

30 ton ağırlığında, 22 tekerlekli The Heat, neredeyse 30 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Hidrolik bir sistem aracılığıyla yana ve yukarı doğru genişleyebilen bir tasarıma sahip olan The Heat, dünya üzerindeki en ilginç karavan olabilir.

8. Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior / 3.1 Milyon $

Dünyanın en pahalı karavanı Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior, tam 3.1 miyon dolar değerinde. Tasarımında motor sporlarından, havacılıktan ve yatçılıktan ilham alınan eleMMent Palazzo Superior’un neredeyse tamamı karbon fiber malzemeden üretilmiş. Sky Lounge adı verilen araç sahibine özel olarak tasarlanan kısım, yolculuk boyunca panoramik bir görüntü sunuyor. Karavandaki büyük yatak odasında, İngiliz kraliyet ailesinin yataklarını üreten ve dünyanın en konforlu yatak üreticisi olarak lanse edilen şirketin ürünleri kullanılıyor.

13,70 metre uzunluğunda olan eleMMent Palazzo Superior; geniş yaşam alanı, tam donanımlı büyük bir mutfak, banyo, iki yatak odası, SPA alanı ve Sky Lounge bölümlerini içinde barındırıyor. 6 silindirli 600 beygir gücünde bir Volvo motor içeren süper karavan, diğer karavanlara göre de %20 yakıt tasarrufu sağlıyor. eleMMent Palazzo Superior hakkındaki diğer tüm detaylara, Türkçe desteği de bulunan internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en pahalı ve en lüks karavanlarını listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz bu karavanlardan birini alacak olsanız, hangisini tercih ederdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Karavanlar ve karavan yolculukları hakkında önümüzdeki günlerde paylaşımlara devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)