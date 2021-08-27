The Economist, dünya genelindeki 60 büyük kenti, 70'ten fazla gösterge ile geniş kapsamlı bir şekilde inceledi. Bu incelemeler sonucunda Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi'ni oluşturan kurum, İstanbul'un dünya ortalamasının gerisinde kaldığını gözler önüne serdi.

The Economist, 76 gösterge üzerinden istatistikler oluşturarak hazırladığı "Dünyanın En Güvenli Şehirleri" listesinin 2021 yılına ait sonuçlarını açıkladı. Liste için oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yürüten ve bu çalışma kapsamında 60 büyük şehri değerlendiren The Economist, dünyanın en güvenli şehrinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag olduğunu açıkladı.

Yapılan araştırmalar kapsamında bir şehrin sağlık, dijital yaşam, insanların çevre ve bireysel güvenlikleri gibi onlarca farklı alanda ne durumda olduğuna bakıldı. Kopenhag, tüm bu kategorilerde en yüksek puanı alarak dünyanın en güvenli şehri olmuş oldu. Kopenhag'ı Toronto ve Singapur takip ederken, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, genel listenin 37. sırasında yer aldı. İstanbul, kategorilerde topladığı puanlar ile dünya ortalamasının gerisinde kaldı.

Dünyanın en güvenli 10 şehri şu şekilde sıralandı

Kopenhag: 82,4 puan

82,4 puan Toronto: 82,2 puan

82,2 puan Singapur: 80,7 puan

80,7 puan Sidney: 80,1 puan

80,1 puan Tokyo: 80 puan

80 puan Amsterdam: 79,3 puan

79,3 puan Wellington: 79 puan

79 puan Hong Kong: 78,6 puan

78,6 puan Melbourne: 78,6 puan

78,6 puan Stockholm: 78 puan

The Economist'in yaptığı araştırmaya göre 60 şehrin puan ortalaması, 66,1 puandı. İstanbul ise bu puanın gerisinde gelerek kalarak 62,9 puan aldı. Bu istatistik, Türkiye'nin en büyük şehri ve ekonomik başkenti olan İstanbul için bazı çalışmalar yapıldığının açık bir göstergesi. Peki araştırma kapsamına alınan kategoriler kapsamında durum nasıl? Dilerseniz şimdi de Dünyanın En Güvenli Şehirler Listesi'ne kategoriler bazında bakalım.

Sağlık kategorisinde en iyi olan 10 şehir

Tokyo: 87,7 puan

87,7 puan Singapur: 84,1 puan

84,1 puan Hong Kong: 84 puan

84 puan Melbourne: 81,9 puan

81,9 puan Osaka: 81,8 puan

81,8 puan Seul: 81,1 puan

81,1 puan Toronto: 80 puan

80 puan Londra: 78,8 puan

78,8 puan Barcelona: 78,1 puan

78,1 puan Sidney: 77,7 puan

Yapılan araştırma kapsamına alınan kategorilerin en önemlisi, hiç şüphesiz sağlıktı. Araştırmacılar, bir kentin hastalıklara karşı ne denli hazır olduğunu tüm detayları ile incelediler. Bu bağlamda hastane sayısından COVID-19 sürecindeki ölüm sayısı kadar her şeye bakıldı. Yapılan araştırmalarda dünya ortalaması, 66,7 puan olarak kayıtlara geçti. Bu kategoride 25. sırada olan İstanbul'un puanın ortalamanın üzerinde oldu. İstanbul, 71,9 puan aldı.

Altyapı konusunda en iyi olan 10 şehir

Hong Kong: 93,4 puan

93,4 puan Singapur: 92,1 puan

92,1 puan Kopenhag: 89 puan

89 puan Toronto: 88,6 puan

88,6 puan Tokyo: 87,7 puan

87,7 puan Stockholm: 87,3 puan

87,3 puan Osaka: 86,6 puan

86,6 puan Washington: 86,5 puan

86,5 puan Chicago: 84,5 puan

84,5 puan Sidney: 84,5 puan

Şehirde yaşamın en önemli koşullarından olan altyapı alanında yapılan incelemeler, dünya ortalamasının 71,5 puan olduğunu ortaya koydu. Sınırda olan İstanbul ise 72,1 puan alarak 35. sırada yer aldı.

Kişisel güvenlik kategorisinde en iyi 10 şehir

Kopenhag: 86,4 puan

86,4 puan Amsterdam: 80,5 puan

80,5 puan Frankfurt: 80,3 puan

80,3 puan Stockholm: 79,7 puan

79,7 puan Brüksel: 79,2 puan

79,2 puan Paris: 79 puan

79 puan Wellington: 78,3 puan

78,3 puan Toronto: 77,2 puan

77,2 puan Lizbon: 76,9 puan

76,9 puan Madrid: 76,6 puan

The Economist'e göre insanlar, büyük şehirlerde kendilerini pek de güvende hissedebilecek gibi görünmüyorlar. Zira suç oranları gibi göstergeleri analiz eden uzmanlar, dünya ortalamasının 62,3 puan olduğunu açığa çıkardılar. İstanbul ise 48,8 puan ile listenin 48. sırasında yer alıyor.

Çevresel güvenlik kategorisinde en iyi 10 şehir

Wellington: 91,7 puan

91,7 puan Toronto: 90,3 puan

90,3 puan Washington: 87,6 puan

87,6 puan Bogota: 85,5 puan

85,5 puan Milan: 84,9 puan

84,9 puan Kopenhag: 84,5 puan

84,5 puan Stockholm: 83,7 puan

83,7 puan Rio de Janeiro: 83,3 puan

83,3 puan Zürih: 82,3 puan

82,3 puan Kuala Lumpur: 81 puan

The Economist, şehirlerin hava kalitesi ile bu şehirlerde yenilenebilir enerji, atık madde yönetimi koşulların nasıl olduğuna da baktı. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde, dünya ortalamasının 68,5 puan olduğu ortaya çıktı. İstanbul, ne yazık ki bu kategoride de dünya ortalamasının altında kaldı. 62,8 puan almayı başaran İstanbul'un sıralaması, 44 olarak kayıtlara geçti.