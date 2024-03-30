Aslını anlamak için 2 kere bakmanız gereken, sarı-beyaz / mavi-siyah elbiseden daha garip bir araba problemi var karşımızda.

Sosyal medyada içerikleri tüketirken sürekli aşağı kaydıra kaydıra ilelrliyoruz. Fakat bugün ülke olarak önümüze öyle bir araba paylaşımı düştü ki tüm sosyal medya kullanıcıları el ele verip paylaşımı Yunanlara itelemeye çalıştı. Söz konusu paylaşım, temelinde modifiye edilmiş bir Renault Clio içeriyor.

Paylaşımdan aldığınız deneyim şöyle işliyor: Önce bir BMW görüyorsunuz, sonra “Bunda bi’ terslik var” diyerek tekrar bakıyorsunuz ve o da ne? Her yanından göze garip gelen BMW’miz aslında Renault Clio’ymuş. Yabancı bir hesap bunu dile getirince de Türk sosyal medya kullanıcıları, topu üstümüzden atmaya çalıştı.

Tampon, farlar, kaput, panjur… hiçbir şey doğru görünmüyor.

Söz konusu paylaşımı Lee Harry isimli sosyal medya kullanıcısı, X hesabından paylaştı. Paylaşımında “Biri Türkiye’yi durdursun lütfen.” sözlerini kullandı. Hemen ardından gelen paylaşımları ekran görüntüsü alan Lee, Türklerin topu Yunanlara atmasına anlam veremedi.

Lee Harry’nin paylaşımına Türklerden gelen tepkiler de oldukça ilginç. Bazıları “Rezil ettiler bizi.” diye düşünürken öbür tarafta bu arabayı sahiplenen bir kitle de var. Tabii büyük çoğunluk topu direkt Ege komşumuza atıyor.

Siz bu Cli- pardon, modelini araştırmaya devam ettiğimiz BMW’yi nasıl buldunuz?