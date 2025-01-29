Bu sefer size nefes kesici bir mühendislik harikası aktaracağız. Hayal edin ki bir asansöre biniyorsunuz ve bu asansör sizi 326 metre yükseğe çıkıyor hem de dağın yamacından. Sizce Bailong Asansörü kaç saniyede çıkıyordur? Duyunca bir şok geçireceğinizi şimdiden söyleyelim.

Çin’in Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda bulunan ve “yüz ejderha asansörü” anlamına gelen Bailong Asansörü, mühendislik harikasının olmasının yanı sıra doğayla iç içe tasarımıyla dünya çapında da bir ilgi odağı.

Yükseklik korkunuz varsa bu içeriği okurken içinizi bir hop edebilir ama bakarsınız belki de yapacaklarınız listesine bir yenisini daha eklersiniz.

Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en uzun açık hava asansörü” ilan edildi.

326 metre ile karşımıza çıkan Bailong Asansörü’nün yapımına 1999’da başlandı ve 2002’de tamamlandı, maliyeti ise 20 milyon dolara yakındı. Çelikten yapılmış asansör, Zhangjiajie'nin büyüleyici kum taşı sütunları arasında yükseliyor.

Peki buranın başka ne gibi bir ayrıcalığı var. O zaman asansörün ilgi sebebi olmasının bir diğer detayından da bahsedelim. Buradaki sütunlar, Avatar filmine ilham kaynağı olan yüzen dağların ta kendisi.

Kaç saniyede zirvedesiniz?

İşin en “Yok artık!” dedirten özelliklerinden biri de zirveye çıkış hızı. 2015’te yapılan iyileştirmeden sonra asansör, 1 dakika 32 saniyede yolculuğunu tamamlıyor.

Bu kadar kısa sürede 326 metreye tabii ki 50 yolcu ile çıkılıyor. 4.900 kg taşıma kapasitesi bulunan asansör, tüm bu özellikleriyle sadece en uzun açık hava asansörü olmakla kalmıyor, dünyanın en yüksek çift katlı gezi asansörü, dünyanın en hızlı yolcu trafiği asansörü ve en büyük taşıma kapasitesine sahip asansörü de oluyor.

Üç çift yüksek hızlı sistemle çalışan asansöre biniyorsunuz ve yolculuk boyunca ki o da oldukça kısa bir süre, panoramik manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Rüya gibi!

Camdan yapılmış kabinlerde başka bir boyuta geçiyorsunuz.

Camdan olması da asansörü daha dikkat çekici hâle getiriyor. Zhangjiajie’nin sisler içerisindeki devasa kum taşı sütunlarını, uçsuz bucaksız ormanlarını ve büyüleyici vadilerini bu kabinlerden izleyebiliyorsunuz. Yükseklik korkusu olanların bile görmek isteyeceği türden.

Bailong Asansörü’nü benzersiz kılan bir diğer özellik de çevre dostu bir şekilde tasarlanmış olması. Yapının inşasında bölgedeki doğal güzelliklere zarar verilmemesine büyük özen gösterilmiş. Kayaların oyulması ya da doğal dengeyi bozacak işlemler yerine, asansör dağ yamacına entegre edilerek inşa edilmiş.

Her ne kadar deprem riski olan bölgede yer almasıyla ve güvenlik endişeleriyle 2002-2003 yıllarında 10 ay boyunca faaliyeti durdurulmuş olsa da günümüzde asansörün önünde kuyruk oluşuyor.

Şimdi tüm bu bilgilerden sonra siz de macera tutkunları arasına girerek bu asansöre biner miydiniz? Sislerin dağların üzerinde dans etmesi, unutulmaz bir deneyim, zirvede eşsiz yürüyüş yolları ve uçsuz bucaksız bir manzara. Bu detayları da düşünerek cevabınızı yorumlara bırakabilirsiniz.

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