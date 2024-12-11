Mimari denilince aklımıza insanın hayal gücünün sınırlarının zorlandığı sanat eseri gibi binalar geliyor olabilir. Bu içerikte, haya gücünün sınırlarını absürt bir şekilde zorlayan garip binaları derliyoruz.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ilginç yapılar zaman zaman işlev ve estetikte ilginç bir yaklaşım benimseyerek görenleri şaşırtabiliyor.

Hazırsanız garip tasarımlara sahip binaları incelemeye başlayalım.

Ohio’da yer alan sepet şeklindeki bu bina ile başlayalım.

“Longaberger Basket Building” olarak bilinen devasa bir sepet şeklindeki bu alışveriş sepetleri üretimiyle tanınan Longaberger şirketinin kurucusu Dave Longaberger’in vizyonu çerçevesinde inşa edildi.

Başlangıçta tüm şirket lokasyonlarında benzer konseptte binalar inşa etme gibi bir plan olsa da kurucusunun vefatından sonra bu planlar rafa kalktı.

Koyun şeklindeki bu bina ise Yeni Zelanda’da yer alıyor.

Yeni Zelanda’nın Tirau kasabasında yer alan “Sheep and Dog Buildings” olarak bilinen bu yapılar sıra dılı mimarisiyle dikkat çeken yapılardan.

1990 yılında yan yana olacak şekilde koyun ve köpek şeklinde inşa edilen bu binalar, ziyaretçi bilgi merkezi olarak hizmet veriyor.

Hatta tasarımın çok ilgi çekmesi üzerine, 2016 yılında bir koç şeklindeki üçüncü binanın da projeye eklendiği biliniyor.

Devasa bir çaydanlık olarak inşa edilen bu bina ise Çin’de yer almakta.

Çin’in Wuxi kentinde bulunan ve “Teapot House” olarak bilinen bu yapı, sadece gösterişli aydınlatmalara sahip olmakla kalmayarak kendi ekseni etrafında dönebilmesiyle de dikkat çekiyor.

Avusturya’nın Graz kentinde yer alan bu bina da oldukça ilginç bir tasarıma sahip.

"Graz’ın Damlası" olarak anılan bu yapının bilinçli olarak tartışma yaratmak amacıyla tasarlandığı biliniyor.

Modern sanat eserlerine ev sahipliği yapan yapı, aynı zamanda ziyaretçilere panoramik bir manzara sunan bir seyir alanı da sunuyor.

Pennsylvanya’da bulunan bu bina ise dev bir ayakkabı şeklinde tasarlanmış!

1948 yılında ayakkabı satıcısı Mahlon Haines’in işlerini tanıtmak için ayakkabı şeklinde bir ev inşa ettirdiği ve bu yapının böylelikle doğduğu biliniyor.

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