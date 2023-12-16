Oyun dünyasında Souls türündeki oyunların zorluğunu bilmeyen oyuncu yoktur. Bu türdeki oyunlar size kendinizi gerçek bir mücadele içinde bulma fırsatı sunarken aynı zamanda sabrınızın sınırlarını fazlaca zorlarlar.

Dark Souls, Demon's Souls ve Bloodborne gibi yapımlar, size yüksek düzeyde zorluk ve ölümle başa çıkma yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu oyunlar, atmosferik dünyaları, sıra dışı düşman tasarımları ve sürükleyici hikâyeleriyle de dikkat çeker.

Çoğu oyuncunun oynamaktan korktuğu oynarken de sinir krizleri geçirdiği Souls türündeki oyunları, zorluk seviyelerine göre sizler için derledik. Zorluk seviyeleri kişiden kişiye değişebilir, bu yüzden sizlere genel değerlendirmelere göre bir liste sunduk.

Listemize diğer Souls oyunlarına nazaran daha kolay olan bir oyunla başlıyoruz: Mortal Shell

Mortal Shell, Souls oyunlarına benzer bir zorluk seviyesine sahip. Düşmanlarınız acımasız, ortamlar tehlikeli ve ölüm sizi her köşede bekliyor olabilir.

Oyun, sizlere bir dizi farklı karakter sunuyor ve bu karakterlerin her biri farklı yeteneklere ve oynanış tarzlarına sahip. Aynı zamanda oyunun dövüş mekanikleri, Souls oyunlarının mirasını takip ediyor.

Hesaplamalı ve zamanlamaya dayalı dövüşler, her hamlenizi düşünmenizi ve stratejik kararlar almanızı gerektiriyor. Oyuncular, oyunu genellikle Dark Souls serisinden daha kolay buluyor.

Souls türünü başlatan oyunlardan: Demon’s Souls

2009 yılında PlayStation 3 için geliştirilmesinin ardından oyunda birtakım sorunlar ve oynanış hataları olduğu söylendi. Oyundaki hatalar düzeltildi ve 2020 yılında yeniden yayımlandı.

Demon's Souls, oyuncuları Boletaria krallığında, yıkıma uğramış bir dünyada yolculuğa çıkaran karanlık bir fantastik atmosfere sahip.

Souls oyunları yeterince zor değilmiş gibi Demon's Souls, ölümden sonra oyuncuların maksimum HP'sini yarıya düşürerek zorluğu daha da artırıyor.

Kaybedilen sağlığı geri alabilmek için oyuncuların bir sonraki kontrol noktasına ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda oyundaki “boss” savaşları da unutulmazlar arasında.

Dark Souls üçlemesinin son ve serinin diğer oyunlarına göre en kolay oyunu: Dark Souls III

FromSoftware, önceki oyunlarından birçok ders çıkarmış olmalı ki Dark Souls III, diğer oyunlara göre daha fazla tempo gerektiren ve savaş için yeni yaklaşım yolları sunan bir oyun oldu.

Bu anlamda Dark Souls III, önceki oyunların yavaş ve metodik dövüş sistemini hızlandırarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. Şunu söylemeyi de unutmayalım ki boss savaşları diğer oyunlara göre oldukça sıradan.

Son zamanlara damgasını vurmuş bir oyun: Elden Ring

Çıktığı günden itibaren dillerden düşmeyen Elden Ring’i diğer Souls oyunlarından ayıran en önemli özelliği titizlikle hazırlanmış açık dünyası. Elden Ring’in listenin en zor oyunu olmaması da eklenen bir dizi yenilikten kaynaklanıyor.

Örneğin, ateş kampı kontrol noktaları daha sık ve uygun bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan, oyuncular öldüklerinde düşen XP'lerine çok uzakta olmuyorlar. Yine de Elden Ring, özellikle yeni başlayanlar için çok zorlu bir deneyim sunuyor diyebiliriz.

Derin ve etkileyici savaş sistemine sahip bir diğer Dark Souls oyunu: Dark Souls

Dark Souls, FromSoftware'ın zorluk skalasında orta bir noktada yer alıyor. Elden Ring, Bloodborne ve Dark Souls 3 gibi oyunların aksine, oyunun zorluğunu azaltmaya yardımcı birçok özelliği içermiyor. Demon Souls’un dolaylı olarak devam oyunu sayılan bu oyunda ölen oyuncuların doğduklarında canları yarıya inmiyor.

Bunun yerine, karakterler XP'lerini düşürdüklerinde, oyuncular geçici olarak çağırma yeteneklerini kaybediyorlar. Yeni bir türün öncüsü olan bu oyun, oyuncular tarafından zor ve oynamaya değer bulunuyor.

Serinin en zor oyunu: Dark Souls II

Listemizin sonlarına yaklaştıkça oyunların zorluk seviyeleri de artıyor. Dark Souls üçlemesinin en zoru olarak görülen Dark Souls II, Hidetaka Miyazaki tarafından yönetilmeyen tek FromSoftware Souls oyunu.

Genellikle yaratıcılık eksikliği nedeniyle eleştirilen ve serinin en az popüler oyunu olarak kabul edilen bu devam oyunu, boss’ların fazla hasarı nedeniyle oyuncuları zorluyor.

Dark Souls II'de zorluğu artıran başka bir özellik ise oyuncunun her öldüğünde maksimum sağlığının biraz azalması. Bu anlamda FromSoftware'ın modern Soulslike'ları arasında Dark Souls 2, en zorlu olanıdır.

Birçok oyuncu, FromSoftware'ın en iyi oyunu olduğunu düşünüyor: Bloodborne

Bloodborne, sizlere Gotik-Viktoryen ortamı ile benzersiz bir deneyim sunuyor. DLC'si The Old Hunters, oyun dünyasının en zorlarından biri kabul edilirken oyunun orijinal hâli de listemizin en zon ikinci Souls oyunu oluyor.

Bloodborne, FromSoftware'ın Souls oyunlarının çoğundan farklı bir oynanış tarzına sahip. Dövüş, oyunculara kaybettikleri sağlığı geri kazanma fırsatı vererek saldırgan bir oyun tarzına teşvik ediyor. Yine de herkese hitap edebilecek bir oyun olduğunu söylememiz zor olur.

Listemizin ve Souls türündeki oyunların en zoru: Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü Sekiro: Shadows Die Twice, Souls serisinin dışında bir deneyim sunarak oyun dünyasına damgasını vurdu.

Bu oyun, geleneksel Souls oyunlarından farklı bir yaklaşım benimseyerek, seviye atlama mekaniğini ortadan kaldırdı ve oyunculara sürükleyici bir samuray fantezisi sunmaya odaklandı.

Sekiro'nun zorluğu ve oynanışı, diğer Souls oyunlarından belirgin şekilde ayrıldı. Bunun yanında Sekiro, muazzam bir görsellik ve atmosfere sahip.

Japonya'nın Sengoku dönemi atmosferiyle harmanlanan oyun, detaylı çevreleri ve göz alıcı manzaralarıyla oyuncuları içine çekiyor. Bu atmosfer, oyunun zorluklarına rağmen oyuncuları keşfetmeye ve bu dünyaya dalmaya teşvik ediyor.

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