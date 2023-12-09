Arkadaşlarınızla vakit geçirmenin en iyi yollarından biri de oyun oynamak. Mobil co-op oyunları size hem arkadaşlarınızla hem de dünya genelindeki diğer oyuncularla bir araya gelerek eğlenme olanağını sunuyor.

Co-op oyunlar ya da bir diğer deyişle eşli oyunlar sayesinde arkadaşlarınızla takım oluşturarak ya da çevrim içi topluluklara katılarak eşsiz görevleri birlikte tamamlayabilir, düşmanlarla savaşabilir veya sıra dışı dünyalarda keşfe çıkabilirsiniz.

Hem çok bilinen hem de ismi çok fazla duyulmayan birbirinden farklı oyunlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan gelin, listemize bir bakalım.

Uzay gemisinde gizlice dolaşan casusu bulmaya çalışıyoruz: Among Us

10 kişiye kadar birlikte oynayabildiğiniz bu oyunda uzay gemisinde bir haini arıyorsunuz. Bu anlamda Among Us, sadece bir oyun değil, arkadaşlık testi hâline dönüşen bir galaksi macerası. İki yüzlülük ve masumiyet arasında gidip gelen bu oyun, sizi kendine çekiyor ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar yaşamanızı sağlıyor.

Yüz milyonlarca oyuncusuyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Fortnite, eşsiz bir deneyim sunuyor.

Fortnite, hayatta kalmak için diğer oyuncularla mücadele ederken aynı zamanda inşa yeteneklerinizi kullanarak stratejik avantajlar elde etmeye çalıştığınız bir oyun.

PUBG Mobile ile aksiyon dolu bir maceraya hazır mısınız?

Mobil oyunlar denince akla gelen ilk oyunlardan olan PUBG Mobile, çok oyunculu modları sayesinde arkadaşlarınızla takım olmanızı ve hayatta kalma mücadelesi vermenizi sağlıyor.

Efsanevi bir FPS serisinin mobil platforma taşınmış hâli: Call of Duty: Mobile

Mobil oyun dünyasında rekabetçi bir FPS deneyimi arıyorsanız bu oyun tam size göre. Call of Duty: Mobile, çeşitli oyun modlarıyla cep telefonlarınızı birinci sınıf bir savaş alanına dönüştürüyor.

Ekibinizle birlikte kendi dünyanızı yaratabileceğiniz eşsiz bir deneyim: Minecraft

Bir klasik hâline gelen Minecraft listemizde tabii ki de yer alıyor. Minecraft, kendine özgü bloklu dünyası ve sonsuz yaratıcılık potansiyeliyle sizlere benzersiz bir macera sunuyor.

Hızlı temposu, renkli karakterleri ve çok sayıda oyun moduyla bir mobil oyunun çok ötesinde: Brawl Stars

Her yaştan oyunucuyu bir araya getiren Brawl Stars, gerçekten sosyal bağlarınızı güçlendirecek bir oyun. Renkli grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle tam bir eğlence platformu.

Dostluğun, rekabetin ve stratejinin buluşma noktası: Clash Royale

Clash Royale; oyuncular arası rekabet, klan sistemleri ve etkileyici turnuva düzenlemeleriyle de öne çıkıyor. Dostluk Savaşları sayesinde arkadaşlarınızı takımınıza davet edebilir hatta onlarla savaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar arasında.

Hem müzikleri hem de grafikleriyle dikkat çeken bir oyun: Genshin Impact

4 oyuncuya kadar beraber oynayabildiğiniz Genshin Impact, birçok ögeyi içinde barındıran bir oyun. Arkadaşlarınızla birlikte açık dünya haritasında, yedi farklı elemente sahip karakterleri kontrol ederek; keşif, savaş ve bulmaca çözme gibi çeşitli aktiviteleri deneyimleme şansına sahip olabilirsiniz.

5 kişilik takımlar hâlinde oynayabileceğiniz bir savaş arenası oyunu: Mobile Legends: Bang Bang

Çevrim içi savaş arenası sayesinde mobil platformda büyük bir hayran kitlesine sahip. Arkadaşlarınızla takım savaşlarına katılabilir, stratejilerinizi geliştirebilir ve güçlü düşmanlara karşı mücadele edebilirsiniz. Çeşitli beceri seviyelerinden insanları bir araya getiren Mobile Legends: Bang Bang, oynamaya değer bir yapım.

Dünyaca ünlü MOBA oyunu League of Legends'ı mobil platformda oynamak ister misiniz? Bu oyun tam size göre: League of Legends: Wild Rift

Oyun, League of Legends'ın temel oynanış öğelerini koruyarak, daha kısa süreli maçlar ve mobil cihazlara özel kontrollerle oynanıyor. Wild Rift; strateji, takım koordinasyonu ve bireysel becerilerin önemli olduğu hızlı tempolu maçlara odaklanırken aynı zamanda takım arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz bir oyun.

Genç oyuncuların tercihi: Roblox

Roblox, geniş ve aktif bir topluluğa sahip, yaratıcı bir oyun platformudur. Oyun içerisinde kendi oyunlarınızı oluşturup paylaşabilirsiniz. Bu sayede diğer oyuncularla iletişim ve arkadaşlık kurabilir, birlikte farklı oyunlar oynayabilirsiniz.

Korku deneyimini mobilde yaşamak isteyenlere: Identity V

Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanızı gerektiren bu oyun, beş avcının tek bir avı takip ettiği ve kaçakların birbirlerine yardım edip hayatta kalmaya çalıştığı bir oyun dinamiğini içerir.

Mobil MOBA oyunlarına farklı bir alternatif: Vainglory

3 veya 5 kişilik takımlarla oynanan oyunda amacınız, taretlerle kaplı ve minyon adı verilen yapay zekâ kontrollü yaratıklar tarafından korunan üsler arasındaki yolu kontrol ederek düşmanı yok etmek.

Milyonlarca oyunseverin tutkunu olduğu klasik Hasbro masa oyununun mobil hâli: Risk: Global Domination

Savaş alanında liderlik yapın, stratejinizi geliştirin ve ittifaklarınızı koruyun, rakiplerinize karşı üstünlük kurun. Bu dijital versiyon, klasik masa oyununu modern bir dokunuşla yaşatan ve size heyecan dolu bir maceraya çekiyor.

Kutu oyunlarından devam ediyoruz: Catan Universe

Arkadaşlarınız ve milyonlarca oyuncuyla bir araya gelerek dünyaca ünlü Catan kutu oyununu dijital platformda deneyimleyebilirsiniz. Sosyal etkileşimin çok olduğu bu oyunda, kaynakları yönetebilir ticaret yaparak kendi yerleşimlerinizi inşa edebilirsiniz.

Gemiyi kurtarmak arkadaşlarınıza bağlı: Spaceteam

Spaceteam, takım oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan. Her bir oyuncunun, ekranında bulunan talimatı düzgün bir şekilde takım arkadaşlarına anlatması ve bu sayede uzay yolculuğunu tamamlası gerekiyor. Zaman bitmeden talimatı yerine getiremezseniz uzay geminiz hasar alıyor. Spaceteam, arkadaşlarınızla hem kaosu hem de eğlenceli anları deneyimleyebileceğiniz bir oyun.

Pixel sanatın vazgeçilmezlerinden: Stardew Valley

Şehir yaşamından sıkılan oyuncuların ilgisini özellikle çekecek olan oyun, bir çiftlik simülasyonu. Sakin atmosferi, renkli piksel sanat tarzı ve geniş bir keşif ve toplama unsurlarıyla dikkat çeken Stardew Valley, size ve arkadaşınıza unutulmaz bir çiftlik deneyimi sunmayı vadediyor.

Görevimiz: Bombayı Patlamadan İmha Etmek: Keep Talking and Nobody Explodes

Oyunda, bir arkadaşınız sanal bir bombayı etkisiz hâle getirmeye çalışırken, diğer oyuncular oyun içi bir kılavuza dayanarak talimatlar verir. Bu yüzden arkadaşlarınızla aranızda etkili ve hızlı bir iletişim olması gerekiyor. Zaman sınırlı olduğu için arkadaşlarınızla koordine olmayı unutmayın!

Peri masallarından fırlamış bir oyun: Muffin Knight

Muffin Knight; renkli grafikleri, eğlenceli oynanışı ve çoklu oyun moduyla mobil oyuncular arasında popülerlik kazanmış bir platform oyunudur. Dokunduğu her muffinle farklı bir canarava dönüşen ana kahramanımız, ancak tüm muffinleri toplayıp yaşlı periye bunları verirse eski hâline dönüşecek. Bu renkli dünyada arkadaşlarınızla birlikte bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Eğlence ve çekişme bir arada: Golf Battle

Golf Battle'da amaç, belirlenen deliğe en az vuruşla topu sokmaktır. Oyunda kontrolleri kullanarak topun yönünü ve gücünü ayarlamak size kalmış. Aynı zamanda Golf Battle, gerçek zamanlı çok oyunculu moduyla diğer oyunculara karşı rekabet etme olanağı sunar.

Rekabet et ya da iş birliği yap: Bombsquad

Bombsquad'da oyuncular, farklı görevleri yerine getirmek veya birbirlerini elemek için patlayıcıları kullanırlar. Bombsquad, basit kontrol mekanizmaları ve çeşitli oyun modları ile dikkat çeken bir party oyunu, bu da arkadaşlarınızla eğlenceli mini oyunları deneme ve keyifli zaman geçirme fırsatı veriyor.

Son olarak yine bir korku oyunuyla karşınızdayız: Specimen Zero

Kaçmanın yollarını aradığınız bu oyunda korku ve heyecanı aynı anda deneyimleyebilirsiniz. Çoklu oyun modu sayesinde arkadaşlarınızla büyük karanlık hastanelerde, binalarda keşfe çıkabilirsiniz.

Oyunlar hakkındaki diğer içeriklerimiz: