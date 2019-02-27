FC Barcelona’nın ikonik stadyumu Nou Camp, 5G teknolojisine uyum sağlayacak ilk stadyum olacak.

Çok uzun süredir stadyumlar akıllı olarak inşa ediliyor. Hemen hemen her stadyumda bağlantı hizmetinin aksamaması, stadyumların daha kolay kontrol edilmesi için sistemler kurulmuş durumda. Ülkemizde de yeni stadyumlar son teknolojiler ile inşa ediliyor.

Telekomünikasyon ve hücresel veri bağlantısında kullanılacak olan 5G prosedürleri, stadyumlarda da kullanılmaya başlanacak. İlk olarak FC Barcelona’nın Stadı Nou Camp’ta saha, standlar ve stadyum ziyaretçileri için kalıcı 5G bulunacak.

“Bir kulüpten daha fazlası” olarak anılan Barcelona, Katalan toplumunun adeta milli takımı olarak görülüyor. Yine de bordo mavili ekibin dünyanın dört bir yanında taraftarları bulunuyor.

Barcelona, İspanya’da Real Madrid ile, dünya çapında da Manchester United, Bayern Munich gibi devlerle sosyal medyada rekabet halinde. Katalan ekibi 5G sayesinde taraftarlarıyla etkileşimini arttırmayı planlıyor. Böylece, çok büyük kısmı hayatı boyunca stadyuma adım atamayacak olan Barcelona taraftarları, takım ile olan bağlarını güçlendirebilecek.

Stadyumda kurulacak olan 5G ağı Telefonica’nın lisanslı bant aralığından yapılacak ve Ericsson’un ekipmanları kullanılacak. Kulüp, bu gelişmeyi ve diğer dijital çalışmalarını MWC 2019’da duyurdu.

Stadyumun şu anda Avrupa’nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu olduğunu ve 90 bin kişilik kapasitenin yenileme projesinin ardından 105 bine çıkacağını ifade eden Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Camp Nou’nun en gelişmiş mobil teknolojisi olan 5G için bir inovasyon laboratuvarı olacağını söyledi.

5G bağlantılar yüksek hızlarda bağlantı, daha yüksek bağlantı kapasitesi ve ultra-düşük gecikme sağlayan bir hizmet olacak. Stadyumların bu teknolojiden büyük fayda sağlaması bekleniyor. Böylece dar alanda bulunan çok sayıda insan, teknolojiden daha rahat faydalanabilecek.