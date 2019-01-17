Barcelona'dan Türk Tekstil Firmasına İsim Hakkı Davası

İspanyol futbolunun önde gelen isimlerinden FC Barcelona, Şişli’de bulunan Barca Tekstil ile davalık oldu.

İspanyol bir futbol devi ile Şişli’deki bir tekstil firmasının birbirleriyle ne derdi olabilir sorusunun cevabı, isim haklarında saklı. Barcelona, isim benzerliğini hiç de hoş karşılamadığını kanıtlarcasına bir hamlede bulundu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvuran FC Barcelona kulübü, Barca Tekstil’e ait olan ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptal edilmesini istedi. Mahkeme dilekçesinde FC Barcelona takımının dünya çapında ‘Barça’ adıyla tanındığı, dünyanın köklü kulüplerinden olduğu belirtildi. Takımın avukatı Nazlı Deniz Kol, kulübün yüze yakın ülkede korunan sayısız markası olduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde ise şu ifadeler yer aldı: “Barcelona kulübü Türkiye’de de büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Türkiye genelinde herkes tarafından ‘Barça’ adıyla anılmaktadır. Barcelona kulübü, ‘Barça’ adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Kulüp, yüzyılı aşkın süredir unvanı haline gelen ‘Barça’ markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istemiştir. Ancak Barcelona kulübü, ‘Barça’ markasının davalı Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çeşitli sınıflarda tescil ettirildiğini öğrenmiştir. Davalı tekstil şirketine ait ‘Barca’ markası 5 yıldır Türk Patent ve Marka Kurumu’nca korunmaktadır. Barcelona kulübü davalı tekstil şirketine ait ‘Barça’ markasını Türkiye’de tescil ettirememiştir.

Müvekkil kulüp kuruluş yılı 1899’dan beri kısaca ‘Barça’ olarak anılmaktadır. Barça’ ibaresi dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır müvekkil kulübü temsilen kullanılmıştır. Bu ibare üzerinde gerçek hak sahipliği kuşkusuz müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin kuruluş ve markayı tescil ettirdiği tarihten uzun zaman öncesinde müvekkilimin markası Türkiye’de ‘Barça’ olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz.”

Barca Tekstil’in sahibi Ali Öziçer ise yaptığı açıklamada, “Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya’da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye’de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar” ifadesini kullandı.