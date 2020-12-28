Bir Grup Oyunsever Yan Dükkandan İnternet Kafeye Geçiş Yaptı

Bursa'da bir grup oyunsever, yasak nedeniyle kapalı olan bir internet kafeye yan dükkanın duvarını delerek bir geçiş "inşa etti". Ancak çıkardıkları ses üzerine internet kafede oyun oynadıkları anlaşılan grup, polis tarafından para cezasına çarptırıldı.

Etkisi tüm dünyada devam etmekte olan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok işletmenin kepenklerini kapalı tutması zorunlu tutulmuş durumda. Kapalı olması gereken işletmelerden biri de internet kafeler ancak Bursa’da kepenkleri kapalı halde bulunan bir internet kafede yaşananlar, salgının neden bir an önce bitmesi gerektiğini açıklar nitelikteydi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’nde bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, bu ihbar neticesinde olay yerine intikal etti ve gerçekten de internet kafenin içinden sesler gelmesi üzerine iş yeri sahibinden kepenkleri açmasını istedi.

İnternet kafenin duvarını delerek yan dükkana geçiş yapmışlar

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı sonrası kapıyı açan bir kişi iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini ifade etse de polis kapıyı açmaları konusunda ısrarını sürdürdü. Nihayetinde iş yerine giren polisler, internet kafedeki su dolabının arkasındaki duvarın delindiğini ve buradan yan dükkana geçiş yapıldığını gördü.

Kıraathane olarak işletilen yan dükkanda saklanmakta olan 31 “oyun tutkunu”nu tespit eden polis ekipleri, yakalanan tüm kişilere yasağa karşı çıkma suçundan 3 bin 150'şer TL para cezası kesti. Polisin kimlik kontrolü sırasında masanın altına saklanmaya çalışan bir kişi, "Masanın altında neden saklanıyordun?" sorusuna karşılık "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.