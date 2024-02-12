Dyson Airstrait Saç Düzleştirici, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Dyson, saç düzleştirme ve saç kurutma işlemlerini birleştirdiği yeni saç düzleştiricisi Dyson Airstrait'i Türkiye'de satışa sundu.

Saç düzleştirici pazarında önemli aktörler arasında yer alan Dyson, yeni saç düzleşticisi Airstrait'i Türkiye'de satışa sundu. Yeni düzleştiricinin en çok dikkat çeken özelliği ise saçları plakalar ile düzleştirmek yerine hava üfleyerek düzleştirmesi. Böylece cihaz, ıslak saçta da kullanılabiliyor ve kullanım esnasında saçı da kurutmuş oluyor.

Hem ıslak hem kuru saçta kullanılabiliyor

Cihazla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dyson Kurucusu ve Baş Mühendisi James Dyson, "Güçlü hava akımının nasıl kontrol edileceği konusunda bilgi sahibi olmak, Dyson Airstrait saç düzleştiricinin performansı için çok önemli. Son 25 yılda edindiğimiz uzmanlık, sıcak plakalar ve ısı hasarı olmadan ıslaktan kuruya düzleştirebilen bir saç bakım teknolojisi tasarlamamızı sağladı. Dyson Airstrait saç düzleştirici, kullananların saç düzleştiricilerde sevdiği kullanım kolaylığını yüksek hızlı hava akımlarıyla birleştirerek zamandan tasarruf sağlıyor ve saçın gücünü koruyor." ifadelerini kullandı.

Makinenin kollarında bulunan 1,5 mm'lik açıklıklardan gelen hızlandırılmış hava akımı, 45 derecelik bir açıyla yansıtılıyor. Böylece hava akımları birleştirilerek tek bir büyük akım yaratılıyor ve saçı kuruturken düzleştirmek için aşağı yönlü bir akım sağlıyor. Ayrıca diğer Dyson ürünlerinde olduğu gibi bu saç düzleştiricide de akıllı ısı kontrolü bulunuyor. Airstrait, ıslak, kuru ve soğuk hava modlarıyla beraber geliyor. Dyson'ın açıklamasına göre bu saç düzleştirici, saçlardaki uçuşma ve elektriklenmeyi azaltıyor.

Dyson Airstrait'in satış fiyatı ise 15 bin 999 TL olarak açıklandı.