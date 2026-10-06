SEDDK, e-Devlet üzerindeki “Özel Sigortalarım” hizmetine büyük yenilikler getirdi. Yeni güncellemeyle birlikte eksper raporları, kaza tespit tutanakları, kusur oranları ve geçmiş poliçe bilgileri doğrudan e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Sigorta süreçlerinde vatandaşların bilgiye ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan kamu kurumları, dijital hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), e-Devlet üzerinde sunulan “Özel Sigortalarım” hizmetinin ikinci aşamasının başarıyla tamamlandığını ve sisteme kritik yeni işlevler kazandırıldığını duyurdu.

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Atılan bu yeni adımla birlikte vatandaşlar, birçok farklı konudaki verilere doğrudan e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde erişme imkânı yakalayacak.

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Kaza ya da hasar durumunun ardından yürütülen süreçlere direkt e-Devlet’ten ulaşılabilecek

Vatandaşlar, bir kaza ya da hasar durumunun ardından yürütülen süreçlere ilişkin detaylı verilere doğrudan kamu portalı üzerinden erişebilecek. Dijitalleşme hamlesi kapsamında artık eksperler tarafından hazırlanan ayrıntılı raporlar, kaza tespit tutanakları ve tarafların kazadaki kusur oranları e-Devlet üzerinden anlık olarak incelenebilecek.

Bu yenilik sayesinde, özellikle araç sahiplerinin ve sigortalıların kaza sonrası süreçte ihtiyaç duyduğu resmî belgelere ve teknik değerlendirmelere ulaşmak için farklı kurum ya da kanallara başvurma zorunluluğu önemli ölçüde azalmış oluyor.

SEDDK’nın hizmet kapsamını genişleten güncellemesi yalnızca anlık veya devam eden sigorta süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar, farklı sigorta branşlarında sahip oldukları mevcut aktif poliçelerin yanı sıra sistemde kayıtlı geçmiş poliçelerinin tüm ayrıntılarını da e-Devlet’ten inceleme imkânına da kavuşuyor. Platforma eklenen bir diğer pratik özellik ise poliçe vade takiplerini basitleştirmeyi hedefliyor. Kullanıcıların sigorta sürelerinin dolmasına az bir zaman kala mağduriyet yaşamamaları ve prim kesintisine uğramamaları adına poliçe yenileme zamanı yaklaştığında e-Devlet sistemi üzerinden otomatik yenileme uyarıları gösterilecek.

SEDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bu çalışmanın temel amacı, vatandaşların tüm sigortacılık uygulamalarına daha hızlı, güncel ve kapsamlı bir şekilde erişebilmesini sağlamak.